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ЦБ предложил ужесточить ответственность директоров публичных компаний

ЦБ предложил ужесточить ответственность директоров публичных компаний - 29.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ предложил ужесточить ответственность директоров публичных компаний

Банк России предложил подумать об установлении дополнительной ответственности для директоров и менеджмента публичных компаний за неправомерные действия, которые | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T20:12+0300

2026-10-29T20:12+0300

2026-10-29T20:12+0300

финансы

банки

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владимир чистюхин

банк россии

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Банк России предложил подумать об установлении дополнительной ответственности для директоров и менеджмента публичных компаний за неправомерные действия, которые приводят к потере средств инвесторов, заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Следует, наверное, подумать об установлении дополнительной ответственности директоров и менеджмента за неправомерные действия, которые приводят в том числе к потере средств инвесторов. Еще раз - неправомерные действия, потому что инвестиция сама по себе - это рискованная деятельность", – сказал он в кулуарах форума Московской биржи по корпоративному управлению. Одновременно с этим предполагается, что все участники инвестирования, как со стороны инвестора, так и эмитента, действуют добросовестно, продолжил Чистюхин. "Вот если кто-то действует недобросовестно или халатно, тогда должна наступать ответственность", – сказал он. "На финансовом рынке это все очень четко прописано. Можно подумать о том, чтобы для публичных акционерных обществ было установлено примерно то же самое", – первый зампред ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, владимир чистюхин, банк россии