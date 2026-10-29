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ЦБ предложил ужесточить ответственность директоров публичных компаний
ЦБ предложил ужесточить ответственность директоров публичных компаний - 29.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ предложил ужесточить ответственность директоров публичных компаний
Банк России предложил подумать об установлении дополнительной ответственности для директоров и менеджмента публичных компаний за неправомерные действия, которые | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T20:12+0300
2026-10-29T20:12+0300
2026-10-29T20:12+0300
финансы
банки
россия
владимир чистюхин
банк россии
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Банк России предложил подумать об установлении дополнительной ответственности для директоров и менеджмента публичных компаний за неправомерные действия, которые приводят к потере средств инвесторов, заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"Следует, наверное, подумать об установлении дополнительной ответственности директоров и менеджмента за неправомерные действия, которые приводят в том числе к потере средств инвесторов. Еще раз - неправомерные действия, потому что инвестиция сама по себе - это рискованная деятельность", – сказал он в кулуарах форума Московской биржи по корпоративному управлению.
Одновременно с этим предполагается, что все участники инвестирования, как со стороны инвестора, так и эмитента, действуют добросовестно, продолжил Чистюхин. "Вот если кто-то действует недобросовестно или халатно, тогда должна наступать ответственность", – сказал он.
"На финансовом рынке это все очень четко прописано. Можно подумать о том, чтобы для публичных акционерных обществ было установлено примерно то же самое", – первый зампред ЦБ.
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финансы, банки, россия, владимир чистюхин, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Владимир Чистюхин, Банк России
ЦБ предложил ужесточить ответственность директоров публичных компаний
ЦБ предложил ввести допответственность для директоров и менеджмента публичных компаний
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Банк России предложил подумать об установлении дополнительной ответственности для директоров и менеджмента публичных компаний за неправомерные действия, которые приводят к потере средств инвесторов, заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"Следует, наверное, подумать об установлении дополнительной ответственности директоров и менеджмента за неправомерные действия, которые приводят в том числе к потере средств инвесторов. Еще раз - неправомерные действия, потому что инвестиция сама по себе - это рискованная деятельность", – сказал он в кулуарах форума Московской биржи по корпоративному управлению.
Одновременно с этим предполагается, что все участники инвестирования, как со стороны инвестора, так и эмитента, действуют добросовестно, продолжил Чистюхин. "Вот если кто-то действует недобросовестно или халатно, тогда должна наступать ответственность", – сказал он.
"На финансовом рынке это все очень четко прописано. Можно подумать о том, чтобы для публичных акционерных обществ было установлено примерно то же самое", – первый зампред ЦБ.