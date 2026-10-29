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Мировая цена на золото будет ниже пяти тысяч долларов за унцию

Мировая цена на золото будет ниже пяти тысяч долларов за унцию - 29.10.2026, ПРАЙМ

Мировая цена на золото будет ниже пяти тысяч долларов за унцию

Мировая цена на золото будет ниже 5 тысяч долларов за тройскую унцию на горизонте до 2030 года, следует из аналитического обзора консалтинговой компании Kept. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T14:03+0300

2026-10-29T14:03+0300

2026-10-29T14:03+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Мировая цена на золото будет ниже 5 тысяч долларов за тройскую унцию на горизонте до 2030 года, следует из аналитического обзора консалтинговой компании Kept. "Консенсус-прогноз средней цены в четвертом квартале 2026 года составит порядка 4,45-4,6 тысячи долларов США за тройскую унцию", - отмечается в обзоре. При этом согласно представленной таблице, в следующем году в Kept ожидают, что по одному из сценариев цена на золото будет в среднем размере 4950 долларов, а по второму - 4800 долларов. В 2028 году стоимость металла может сложиться в диапазоне 4399-4770 долларов, в 2029 году - в 4000-4750 долларов, в 2030 году - в 4000-4342 доллара. На момент открытия торгов в среду биржевая цена на золото достигала примерно 4 067 долларов за тройскую унцию. С начала года стоимость металла снизилась почти на 7% - 1 января она достигала 4361,55 доллара. При этом по сравнению с показателем на 2 января прошлого года цена на золото выросла более чем в полтора раза.

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