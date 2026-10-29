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Цена на серебро может превысить 70 долларов за унцию в 2027 году

Цена на серебро может превысить 70 долларов за унцию в 2027 году - 29.10.2026, ПРАЙМ

Цена на серебро может превысить 70 долларов за унцию в 2027 году

Мировая цена на серебро может превысить 70 долларов за тройскую унцию в 2027 году при урегулировании геополитических вопросов, паузы в дальнейшем повышении... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T15:22+0300

2026-10-29T15:22+0300

2026-10-29T15:22+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Мировая цена на серебро может превысить 70 долларов за тройскую унцию в 2027 году при урегулировании геополитических вопросов, паузы в дальнейшем повышении процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и стабильного промышленного спроса на металл, следует из аналитического обзора консалтинговой компании Kept. Согласно представленной таблице, стоимость серебра при одном из сценариев в 2027 году ожидается на уровне 72,9 доллара на тройскую унцию. При этом в 2028 года она прогнозируется в 67 долларов за унцию, в 2029 году - в 66,9 доллара, в 2030 году - в 61,4 доллара. Уточняется, что в случае прогресса в урегулировании геополитических вопросов в мире, паузы в дальнейшем повышении процентной ставки ФРС США и стабильного промышленного спроса на металл средняя цена в четвертом квартале 2026 года составит порядка 69 долларов США за тройскую унцию. В случае же сохранения текущей геополитической обстановки в мире и высоких цен на энергоносители, а также дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики США, в Kept полагают, что стоимость серебра в 2027 году будет на уровне 68,5 доллара за тройскую унцию, в 2028 году - 63,3 доллара, в 2029 году - 57,7 доллара, в 2030 году - 55 долларов. На момент открытия торгов в четверг биржевая цена на серебро достигала 53,967 доллара за тройскую унцию. С начала года стоимость металла снизилась на 24% - 1 января она достигала 71,015 доллара. При этом по сравнению с показателем на 2 января прошлого года цена на золото выросла более чем в 1,8 раза.

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