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Цена фьючерсов на уран превысила 91 доллар за фунт впервые с февраля
Цена фьючерсов на уран превысила 91 доллар за фунт впервые с февраля - 29.10.2026, ПРАЙМ
Цена фьючерсов на уран превысила 91 доллар за фунт впервые с февраля
Стоимость биржевых фьючерсов на уран превысила 91 доллар за фунт впервые с февраля, следует из данных завершившихся торгов. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:48+0300
2026-10-29T16:48+0300
2026-10-29T16:48+0300
рынок
comex
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Стоимость биржевых фьючерсов на уран превысила 91 доллар за фунт впервые с февраля, следует из данных завершившихся торгов.
По итогам торгов среды цена декабрьских фьючерсов на уран на бирже Comex составила 91,5 доллара за фунт.
Это самое высокое значение с 3 февраля, когда показатель достиг 91,8 доллара.
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рынок, comex
Цена фьючерсов на уран превысила 91 доллар за фунт впервые с февраля
Цена фьючерсов на уран превысила 91 доллар за фунт впервые с февраля
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Стоимость биржевых фьючерсов на уран превысила 91 доллар за фунт впервые с февраля, следует из данных завершившихся торгов.
По итогам торгов среды цена декабрьских фьючерсов на уран на бирже Comex составила 91,5 доллара за фунт.
Это самое высокое значение с 3 февраля, когда показатель достиг 91,8 доллара.