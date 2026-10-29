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Цена фьючерсов на уран превысила 91 доллар за фунт впервые с февраля

Цена фьючерсов на уран превысила 91 доллар за фунт впервые с февраля - 29.10.2026, ПРАЙМ

Цена фьючерсов на уран превысила 91 доллар за фунт впервые с февраля

Стоимость биржевых фьючерсов на уран превысила 91 доллар за фунт впервые с февраля, следует из данных завершившихся торгов. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T16:48+0300

2026-10-29T16:48+0300

2026-10-29T16:48+0300

рынок

comex

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Стоимость биржевых фьючерсов на уран превысила 91 доллар за фунт впервые с февраля, следует из данных завершившихся торгов. По итогам торгов среды цена декабрьских фьючерсов на уран на бирже Comex составила 91,5 доллара за фунт. Это самое высокое значение с 3 февраля, когда показатель достиг 91,8 доллара.

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рынок, comex