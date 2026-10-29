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Мосбиржа выбирает сторону эмитентов, а не инвесторов, заявил Чистюхин - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Мосбиржа выбирает сторону эмитентов, а не инвесторов, заявил Чистюхин
Мосбиржа выбирает сторону эмитентов, а не инвесторов, заявил Чистюхин - 29.10.2026, ПРАЙМ
Мосбиржа выбирает сторону эмитентов, а не инвесторов, заявил Чистюхин
Московская биржа в вопросах предлагаемых изменений регулирования рынка ценных бумаг выбирает сторону эмитентов, а не инвесторов, заявил первый заместитель... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T14:05+0300
2026-10-29T14:05+0300
рынок
россия
владимир чистюхин
сергей швецов
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Московская биржа в вопросах предлагаемых изменений регулирования рынка ценных бумаг выбирает сторону эмитентов, а не инвесторов, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. По его словам, ЦБ РФ в течение этого года принимал ряд нормативных актов и продолжает обсуждать еще ряд - о раскрытии информации, собраниях акционеров, рассматривается проект нормативного акта по листингу. В публичных дискуссиях по этим актам аудитория разделилась ровно на две группы, рассказал он. В первой группе эмитенты, которые категорически против практически всего, что ЦБ предлагает. Во второй группе - сообщество инвесторов, ассоциации инвесторов, которые стали активно заявлять свою позицию. "Что неприятно, что инфраструктура, в частности, Московская биржа, она больше склоняется к стороне эмитентов. И это, конечно, большая проблема... Мы даже близко не получили той поддержки, на которую рассчитывали", - сказал он, выступая на Форуме Московской биржи по корпоративному управлению. "Мало того, что Московская биржа могла бы сама многое сделать в своих собственных документах, но я понимаю с точки зрения внутреннего конфликта интересов и необходимости держать клиентов у себя, они, конечно, очень осторожно ко всему этому подходят и боятся принимать какие-то более четкие решения, хотя в публичных дискуссиях иногда заявляют о том, что неплохо бы инвесторов поддержать и так далее", - добавил он. Фактически впервые из уст регулятора прозвучала идея, что биржа должна быть более самостоятельной от регулятора, парировал председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов. "Это очень важно. Мне кажется, что мы глубоко обратим внимание на эту мысль и действительно очень сильно пересмотрим взаимоотношения внутри себя и с регулятором относительно того, что мы делаем", - сказал он. Это был не упрек, а констатация факта, пояснил Чистюхин журналистам в кулуарах форума. "На сегодняшний день Московская биржа имеет правила листинга. В нашем нормативном регулировании многие нормы о раскрытии информации, о листинге, они обращены к организаторам торгов. Именно организаторы торгов устанавливают окончательные правила, по которым живут эмитенты и инвесторы, когда осуществляют торговлю на организованном рынке", - сказал он. "И мы видим, что на сегодняшний день организаторам торговли и Московской бирже, как крупнейшему из организаторов торговли, иногда очень сложно принимать быстрые и жесткие решения, по той причине, что у них есть клиентская составляющая. Им, конечно, хочется, чтобы, грубо говоря, клиенты продолжали выбирать эту площадку. А иногда решения могут быть достаточно жесткие и непопулярные. И вот нам представляется, что биржа могла бы быть попринципиальнее в этих вопросах", - продолжил он. "Второй важный момент заключается в том, что когда мы обсуждали наши проекты нормативных актов по листингу в том числе, мы увидели, что многие позиции, в том числе скептически, воспринимаются нашими коллегами с Московской биржи, хотя, по моему мнению, именно они должны быть первыми интересантами, чтобы на организованной площадке обращались наиболее качественные эмитенты", - отметил Чистюхин.
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рынок, россия, владимир чистюхин, сергей швецов
Рынок, РОССИЯ, Владимир Чистюхин, Сергей Швецов
14:05 29.10.2026
 
Мосбиржа выбирает сторону эмитентов, а не инвесторов, заявил Чистюхин

Чистюхин: Московская биржа выбирает сторону эмитентов, а не инвесторов

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Московская биржа в вопросах предлагаемых изменений регулирования рынка ценных бумаг выбирает сторону эмитентов, а не инвесторов, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
По его словам, ЦБ РФ в течение этого года принимал ряд нормативных актов и продолжает обсуждать еще ряд - о раскрытии информации, собраниях акционеров, рассматривается проект нормативного акта по листингу.
В публичных дискуссиях по этим актам аудитория разделилась ровно на две группы, рассказал он. В первой группе эмитенты, которые категорически против практически всего, что ЦБ предлагает. Во второй группе - сообщество инвесторов, ассоциации инвесторов, которые стали активно заявлять свою позицию.
"Что неприятно, что инфраструктура, в частности, Московская биржа, она больше склоняется к стороне эмитентов. И это, конечно, большая проблема... Мы даже близко не получили той поддержки, на которую рассчитывали", - сказал он, выступая на Форуме Московской биржи по корпоративному управлению.
"Мало того, что Московская биржа могла бы сама многое сделать в своих собственных документах, но я понимаю с точки зрения внутреннего конфликта интересов и необходимости держать клиентов у себя, они, конечно, очень осторожно ко всему этому подходят и боятся принимать какие-то более четкие решения, хотя в публичных дискуссиях иногда заявляют о том, что неплохо бы инвесторов поддержать и так далее", - добавил он.
Фактически впервые из уст регулятора прозвучала идея, что биржа должна быть более самостоятельной от регулятора, парировал председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов.
"Это очень важно. Мне кажется, что мы глубоко обратим внимание на эту мысль и действительно очень сильно пересмотрим взаимоотношения внутри себя и с регулятором относительно того, что мы делаем", - сказал он.
Это был не упрек, а констатация факта, пояснил Чистюхин журналистам в кулуарах форума. "На сегодняшний день Московская биржа имеет правила листинга. В нашем нормативном регулировании многие нормы о раскрытии информации, о листинге, они обращены к организаторам торгов. Именно организаторы торгов устанавливают окончательные правила, по которым живут эмитенты и инвесторы, когда осуществляют торговлю на организованном рынке", - сказал он.
"И мы видим, что на сегодняшний день организаторам торговли и Московской бирже, как крупнейшему из организаторов торговли, иногда очень сложно принимать быстрые и жесткие решения, по той причине, что у них есть клиентская составляющая. Им, конечно, хочется, чтобы, грубо говоря, клиенты продолжали выбирать эту площадку. А иногда решения могут быть достаточно жесткие и непопулярные. И вот нам представляется, что биржа могла бы быть попринципиальнее в этих вопросах", - продолжил он.
"Второй важный момент заключается в том, что когда мы обсуждали наши проекты нормативных актов по листингу в том числе, мы увидели, что многие позиции, в том числе скептически, воспринимаются нашими коллегами с Московской биржи, хотя, по моему мнению, именно они должны быть первыми интересантами, чтобы на организованной площадке обращались наиболее качественные эмитенты", - отметил Чистюхин.
 
РынокРОССИЯВладимир ЧистюхинСергей Швецов
 
 
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