https://1prime.ru/20261029/tsentrobank-874762275.html
Ставка RUONIA выросла до 14,09%
Ставка RUONIA выросла до 14,09% - 29.10.2026, ПРАЙМ
Ставка RUONIA выросла до 14,09%
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 28 октября, выросла на 0,05... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T14:36+0300
2026-10-29T14:36+0300
2026-10-29T14:36+0300
финансы
банки
банк россии
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 28 октября, выросла на 0,05 процентного пункта и составила 14,09%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 992,86 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
Ставка RUONIA выросла до 14,09%
Рублевая депозитная ставка RUONIA 28 октября выросла на 0,05 п.п. до 14,09%
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 28 октября, выросла на 0,05 процентного пункта и составила 14,09%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 992,86 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России
по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.