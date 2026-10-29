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Вход финкомпаний на рынок криптовалют комфортен, считают в Центробанке

Вход финкомпаний на рынок криптовалют комфортен, считают в Центробанке - 29.10.2026, ПРАЙМ

Вход финкомпаний на рынок криптовалют комфортен, считают в Центробанке

Банк России считает комфортным для финансовых компаний вход на российский рынок криптовалют, заявил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T14:45+0300

2026-10-29T14:45+0300

2026-10-29T14:45+0300

финансы

россия

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банк россии

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Банк России считает комфортным для финансовых компаний вход на российский рынок криптовалют, заявил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Кирилл Пронин. "Если посмотреть на базовые регуляторные требования, то мне кажется, они показывают, что вход на рынок криптовалюты для финансовых компаний достаточно комфортный", - сказал он, выступая на IX Crypto Summit. Собственный капитал криптообменников должен составлять не менее 15 миллионов рублей, цифровых депозитариев - от 50 до 250 миллионов рублей. "Но мне кажется, что все согласны с тем, что инфраструктура должна быть устойчивой, поэтому требования к капиталу инфраструктурных организаций, кастодианов, должны быть ощутимы как минимум для того, чтобы входили на этот рынок те компании, которые обладают запасом прочности и компетенциями", - отметил он. По его мнению, достаточно серьезный вызов для участников криптовалютного рынка и традиционного финансового рынка заключается в том, насколько быстро и те, и другие адаптируются к новым условиям. От этого будет зависеть, как быстро на рынке будут появляться новые компании в реестре Банка России, которые легально смогут предоставлять сервис. "Как только их будет больше, естественно, конкуренция будет нарастать и мы получим хороший ландшафт из регулируемых участников криптовалютного рынка", - отметил он.

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финансы, россия, банки, банк россии