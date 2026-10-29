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Электростанции в России сформировали запасы топлива выше нормативов

Электростанции в России сформировали запасы топлива выше нормативов - 29.10.2026, ПРАЙМ

Электростанции в России сформировали запасы топлива выше нормативов

Электростанции в России сформировали запасы топлива выше нормативов, рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев на заседании правительства РФ. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T16:43+0300

2026-10-29T16:43+0300

2026-10-29T16:53+0300

россия

сергей цивилев

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Электростанции в России сформировали запасы топлива выше нормативов, рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев на заседании правительства РФ."Объектами генерации сформированы необходимые запасы топлива, превышающие утвержденные нормативы", - сказал он в ходе своего выступления.Цивилев также добавил, что подземные газовые хранилища (ПХГ) России заполнены до целевого показателя.В начале октября "Газпром" сообщал, что создал рекордный запас газа в ПХГ России, он достиг 73,296 миллиарда кубометров. Компания подчеркивала, что готова к надежному снабжению потребителей газом в наступившем осенне-зимнем периоде.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сергей цивилев