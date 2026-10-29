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Электростанции в России сформировали запасы топлива выше нормативов
Электростанции в России сформировали запасы топлива выше нормативов - 29.10.2026, ПРАЙМ
Электростанции в России сформировали запасы топлива выше нормативов
Электростанции в России сформировали запасы топлива выше нормативов, рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев на заседании правительства РФ. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:43+0300
2026-10-29T16:43+0300
2026-10-29T16:53+0300
россия
сергей цивилев
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Электростанции в России сформировали запасы топлива выше нормативов, рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев на заседании правительства РФ."Объектами генерации сформированы необходимые запасы топлива, превышающие утвержденные нормативы", - сказал он в ходе своего выступления.Цивилев также добавил, что подземные газовые хранилища (ПХГ) России заполнены до целевого показателя.В начале октября "Газпром" сообщал, что создал рекордный запас газа в ПХГ России, он достиг 73,296 миллиарда кубометров. Компания подчеркивала, что готова к надежному снабжению потребителей газом в наступившем осенне-зимнем периоде.
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россия, сергей цивилев
Электростанции в России сформировали запасы топлива выше нормативов
Цивилев: электростанции в России сформировали запасы топлива выше нормативов
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Электростанции в России сформировали запасы топлива выше нормативов, рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев на заседании правительства РФ.
"Объектами генерации сформированы необходимые запасы топлива, превышающие утвержденные нормативы", - сказал он в ходе своего выступления.
Цивилев
также добавил, что подземные газовые хранилища (ПХГ) России заполнены до целевого показателя.
В начале октября "Газпром
" сообщал, что создал рекордный запас газа в ПХГ России, он достиг 73,296 миллиарда кубометров. Компания подчеркивала, что готова к надежному снабжению потребителей газом в наступившем осенне-зимнем периоде.