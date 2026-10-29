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Затраты энергокомпаний на ремонт объектов к зиме составят 2,5 трлн рублей

Затраты энергокомпаний на ремонт объектов к зиме составят 2,5 трлн рублей - 29.10.2026, ПРАЙМ

Затраты энергокомпаний на ремонт объектов к зиме составят 2,5 трлн рублей

Затраты российских энергокомпаний на ремонт и модернизацию объектов к зиме составят по итогам текущего года порядка 2,5 триллионов рублей, заявил министр... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T16:50+0300

2026-10-29T16:50+0300

2026-10-29T16:50+0300

россия

сергей цивилев

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Затраты российских энергокомпаний на ремонт и модернизацию объектов к зиме составят по итогам текущего года порядка 2,5 триллионов рублей, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на заседании правительства РФ. "В плановом порядке завершаем ремонт и модернизацию энергообъектов. В целом по стране общий объем средств энергокомпаний на указанные цели в текущем году составит порядка 2,5 триллионов рублей", - сказал он в ходе своего выступления, комментируя подготовку к отопительному сезону.

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россия, сергей цивилев