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Затраты энергокомпаний на ремонт объектов к зиме составят 2,5 трлн рублей
Затраты энергокомпаний на ремонт объектов к зиме составят 2,5 трлн рублей - 29.10.2026, ПРАЙМ
Затраты энергокомпаний на ремонт объектов к зиме составят 2,5 трлн рублей
Затраты российских энергокомпаний на ремонт и модернизацию объектов к зиме составят по итогам текущего года порядка 2,5 триллионов рублей, заявил министр... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:50+0300
2026-10-29T16:50+0300
2026-10-29T16:50+0300
россия
сергей цивилев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874770385.jpg?1793281801
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Затраты российских энергокомпаний на ремонт и модернизацию объектов к зиме составят по итогам текущего года порядка 2,5 триллионов рублей, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на заседании правительства РФ. "В плановом порядке завершаем ремонт и модернизацию энергообъектов. В целом по стране общий объем средств энергокомпаний на указанные цели в текущем году составит порядка 2,5 триллионов рублей", - сказал он в ходе своего выступления, комментируя подготовку к отопительному сезону.
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россия, сергей цивилев
Затраты энергокомпаний на ремонт объектов к зиме составят 2,5 трлн рублей
Цивилев: затраты энергокомпаний на ремонт энергообъектов к зиме составят 2,5 трлн рублей
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Затраты российских энергокомпаний на ремонт и модернизацию объектов к зиме составят по итогам текущего года порядка 2,5 триллионов рублей, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на заседании правительства РФ.
"В плановом порядке завершаем ремонт и модернизацию энергообъектов. В целом по стране общий объем средств энергокомпаний на указанные цели в текущем году составит порядка 2,5 триллионов рублей", - сказал он в ходе своего выступления, комментируя подготовку к отопительному сезону.