https://1prime.ru/20261029/tsivilev-874770599.html
Подготовка энергетики России к зиме идет по плану, заявил Цивилев
Подготовка энергетики России к зиме идет по плану, заявил Цивилев - 29.10.2026, ПРАЙМ
Подготовка энергетики России к зиме идет по плану, заявил Цивилев
Подготовка энергетики России к зиме проходит в условиях ежедневного воздействия на энергетическую инфраструктуру, но идет по плану и находится в завершающей... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:50+0300
2026-10-29T16:50+0300
2026-10-29T16:50+0300
россия
сергей цивилев
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Подготовка энергетики России к зиме проходит в условиях ежедневного воздействия на энергетическую инфраструктуру, но идет по плану и находится в завершающей стадии, заявил министр энергетики Сергей Цивилев в ходе выступления на заседании правительства РФ. "Подготовка к осенне-зимнему сезону на завершающей стадии и проходит в условиях ежедневного воздействия на энергетическую инфраструктуру. Несмотря на это, в плановом порядке завершаем ремонт и модернизацию энергообъектов", - сказал Цивилев.
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россия, сергей цивилев
Подготовка энергетики России к зиме идет по плану, заявил Цивилев
Глава Минэнерго Цивилев: подготовка энергетики России к зиме идет по плану
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Подготовка энергетики России к зиме проходит в условиях ежедневного воздействия на энергетическую инфраструктуру, но идет по плану и находится в завершающей стадии, заявил министр энергетики Сергей Цивилев в ходе выступления на заседании правительства РФ.
"Подготовка к осенне-зимнему сезону на завершающей стадии и проходит в условиях ежедневного воздействия на энергетическую инфраструктуру. Несмотря на это, в плановом порядке завершаем ремонт и модернизацию энергообъектов", - сказал Цивилев.