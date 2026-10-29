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Поставка топлива в рамках северного завоза завершается, сообщил Цивилев
Поставка топлива в рамках северного завоза завершается, сообщил Цивилев - 29.10.2026, ПРАЙМ
Поставка топлива в рамках северного завоза завершается, сообщил Цивилев
Поставка топлива в рамках северного завоза завершается, сбоев не отмечается, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе выступления на заседании... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:51+0300
2026-10-29T16:51+0300
2026-10-29T16:51+0300
россия
сергей цивилев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874770677.jpg?1793281884
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Поставка топлива в рамках северного завоза завершается, сбоев не отмечается, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе выступления на заседании правительства. "Полностью законтрактована и завершается поставка топлива в рамках северного завоза, на сегодня сбоев не отмечаем", - сказал Цивилев.
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россия, сергей цивилев
Поставка топлива в рамках северного завоза завершается, сообщил Цивилев
Глава Минэнерго Цивилев заявил, что поставка топлива в рамках северного завоза завершается
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Поставка топлива в рамках северного завоза завершается, сбоев не отмечается, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе выступления на заседании правительства.
"Полностью законтрактована и завершается поставка топлива в рамках северного завоза, на сегодня сбоев не отмечаем", - сказал Цивилев.