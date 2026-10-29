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Поставка топлива в рамках северного завоза завершается, сообщил Цивилев

Поставка топлива в рамках северного завоза завершается, сообщил Цивилев - 29.10.2026, ПРАЙМ

Поставка топлива в рамках северного завоза завершается, сообщил Цивилев

Поставка топлива в рамках северного завоза завершается, сбоев не отмечается, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе выступления на заседании... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T16:51+0300

2026-10-29T16:51+0300

2026-10-29T16:51+0300

россия

сергей цивилев

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Поставка топлива в рамках северного завоза завершается, сбоев не отмечается, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе выступления на заседании правительства. "Полностью законтрактована и завершается поставка топлива в рамках северного завоза, на сегодня сбоев не отмечаем", - сказал Цивилев.

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россия, сергей цивилев