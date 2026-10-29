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Россия и Мали обсудили сотрудничество в энергетике и АПК

Россия и Мали обсудили сотрудничество в энергетике и АПК - 29.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Мали обсудили сотрудничество в энергетике и АПК

Россия и Мали обсудили сотрудничество в энергетике, а также агропромышленном комплексе (АПК), транспорте, здравоохранении и образовании, сообщило Минэнерго РФ. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T21:43+0300

2026-10-29T21:43+0300

2026-10-29T22:13+0300

россия

мали

сергей цивилев

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Мали обсудили сотрудничество в энергетике, а также агропромышленном комплексе (АПК), транспорте, здравоохранении и образовании, сообщило Минэнерго РФ.Министр энергетики РФ Сергей Цивилев провел встречу с министром экономики и финансов Мали Алуссени Сану в рамках саммита Россия-Африка. В переговорах также приняли участие руководители нескольких ключевых ведомств республики Мали."Стороны рассмотрели сотрудничество в сферах энергетики, сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения и образования", - говорится в сообщении российского министерства.В ходе встречи было отмечено, что в настоящее время в России обучаются 300 малийских студентов.Также странами обсуждались вопросы поставок грузовых автомобилей "Камаз" в республику, а отдельное внимание было уделено развитию железнодорожного транспорта в Мали.Российское министерство уточнило, что в завершение встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия по линии деловых советов. Алуссени Сану проинформировал, что малийская сторона в ближайшее время представит кандидатуру в состав делового совета по сотрудничеству РФ со странами Сахеля, Того и Центральноафриканской Республики (ЦАР).Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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россия, мали, сергей цивилев