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Россия и Мали обсудили сотрудничество в энергетике и АПК
Россия и Мали обсудили сотрудничество в энергетике и АПК - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Мали обсудили сотрудничество в энергетике и АПК
Россия и Мали обсудили сотрудничество в энергетике, а также агропромышленном комплексе (АПК), транспорте, здравоохранении и образовании, сообщило Минэнерго РФ. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T21:43+0300
2026-10-29T21:43+0300
2026-10-29T22:13+0300
россия
мали
сергей цивилев
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Мали обсудили сотрудничество в энергетике, а также агропромышленном комплексе (АПК), транспорте, здравоохранении и образовании, сообщило Минэнерго РФ.Министр энергетики РФ Сергей Цивилев провел встречу с министром экономики и финансов Мали Алуссени Сану в рамках саммита Россия-Африка. В переговорах также приняли участие руководители нескольких ключевых ведомств республики Мали."Стороны рассмотрели сотрудничество в сферах энергетики, сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения и образования", - говорится в сообщении российского министерства.В ходе встречи было отмечено, что в настоящее время в России обучаются 300 малийских студентов.Также странами обсуждались вопросы поставок грузовых автомобилей "Камаз" в республику, а отдельное внимание было уделено развитию железнодорожного транспорта в Мали.Российское министерство уточнило, что в завершение встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия по линии деловых советов. Алуссени Сану проинформировал, что малийская сторона в ближайшее время представит кандидатуру в состав делового совета по сотрудничеству РФ со странами Сахеля, Того и Центральноафриканской Республики (ЦАР).Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, мали, сергей цивилев
РОССИЯ, МАЛИ, Сергей Цивилев
Россия и Мали обсудили сотрудничество в энергетике и АПК
Цивилев: Россия и Мали обсудили сотрудничество в энергетике, транспорте и образовании
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Мали обсудили сотрудничество в энергетике, а также агропромышленном комплексе (АПК), транспорте, здравоохранении и образовании, сообщило Минэнерго РФ.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев
провел встречу с министром экономики и финансов Мали
Алуссени Сану в рамках саммита Россия-Африка. В переговорах также приняли участие руководители нескольких ключевых ведомств республики Мали.
"Стороны рассмотрели сотрудничество в сферах энергетики, сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения и образования", - говорится в сообщении российского министерства.
В ходе встречи было отмечено, что в настоящее время в России обучаются 300 малийских студентов.
Также странами обсуждались вопросы поставок грузовых автомобилей "Камаз
" в республику, а отдельное внимание было уделено развитию железнодорожного транспорта в Мали.
Российское министерство уточнило, что в завершение встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия по линии деловых советов. Алуссени Сану проинформировал, что малийская сторона в ближайшее время представит кандидатуру в состав делового совета по сотрудничеству РФ со странами Сахеля, Того и Центральноафриканской Республики (ЦАР).
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве
28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.