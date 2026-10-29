Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туроператоры не фиксируют обращений из-за обрушения скалы в Каппадокии - 29.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261029/turoperatory-874772364.html
Туроператоры не фиксируют обращений из-за обрушения скалы в Каппадокии
Туроператоры не фиксируют обращений из-за обрушения скалы в Каппадокии - 29.10.2026, ПРАЙМ
Туроператоры не фиксируют обращений из-за обрушения скалы в Каппадокии
Российские туроператоры в настоящее время не фиксируют обращений от туристов из-за обрушения скалы в Каппадокии, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T17:18+0300
2026-10-29T17:18+0300
бизнес
туризм
каппадокия
российский союз туриндустрии
рст
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874772364.jpg?1793283519
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российские туроператоры в настоящее время не фиксируют обращений от туристов из-за обрушения скалы в Каппадокии, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов. Каменный столб рухнул в четверг у входа в музей под открытым небом в популярной среди туристов турецкой Каппадокии в провинции Невшехир. Как сообщил ранее в четверг губернатор провинции Невшехир Хюсейин Кек, жертвами обрушения стали два человека. "Информацией об организованных туристах, которые могли пострадать в Каппадокии, РСТ не располагает. Мы запросили крупных туроператоров, по их сообщениям, на данный момент обращений не было", - сказал Абдюханов. По его словам, Каппадокия - это экскурсионное направление. РСТ также запросил информацию у страховых компаний по поводу обращений от российских туристов. "На данный момент информации не поступало. Мы дальше продолжаем следить", - добавил он.
каппадокия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, каппадокия, российский союз туриндустрии, рст
Бизнес, Туризм, Каппадокия, Российский союз туриндустрии, РСТ
17:18 29.10.2026
 
Туроператоры не фиксируют обращений из-за обрушения скалы в Каппадокии

РСТ: туроператоры не фиксируют обращений от туристов из-за обрушения скалы в Каппадокии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российские туроператоры в настоящее время не фиксируют обращений от туристов из-за обрушения скалы в Каппадокии, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
Каменный столб рухнул в четверг у входа в музей под открытым небом в популярной среди туристов турецкой Каппадокии в провинции Невшехир. Как сообщил ранее в четверг губернатор провинции Невшехир Хюсейин Кек, жертвами обрушения стали два человека.
"Информацией об организованных туристах, которые могли пострадать в Каппадокии, РСТ не располагает. Мы запросили крупных туроператоров, по их сообщениям, на данный момент обращений не было", - сказал Абдюханов.
По его словам, Каппадокия - это экскурсионное направление. РСТ также запросил информацию у страховых компаний по поводу обращений от российских туристов. "На данный момент информации не поступало. Мы дальше продолжаем следить", - добавил он.
 
БизнесТуризмКаппадокияРоссийский союз туриндустрииРСТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала