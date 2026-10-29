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Туроператоры не фиксируют обращений из-за обрушения скалы в Каппадокии

Туроператоры не фиксируют обращений из-за обрушения скалы в Каппадокии - 29.10.2026, ПРАЙМ

Туроператоры не фиксируют обращений из-за обрушения скалы в Каппадокии

Российские туроператоры в настоящее время не фиксируют обращений от туристов из-за обрушения скалы в Каппадокии, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T17:18+0300

2026-10-29T17:18+0300

2026-10-29T17:18+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российские туроператоры в настоящее время не фиксируют обращений от туристов из-за обрушения скалы в Каппадокии, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов. Каменный столб рухнул в четверг у входа в музей под открытым небом в популярной среди туристов турецкой Каппадокии в провинции Невшехир. Как сообщил ранее в четверг губернатор провинции Невшехир Хюсейин Кек, жертвами обрушения стали два человека. "Информацией об организованных туристах, которые могли пострадать в Каппадокии, РСТ не располагает. Мы запросили крупных туроператоров, по их сообщениям, на данный момент обращений не было", - сказал Абдюханов. По его словам, Каппадокия - это экскурсионное направление. РСТ также запросил информацию у страховых компаний по поводу обращений от российских туристов. "На данный момент информации не поступало. Мы дальше продолжаем следить", - добавил он.

каппадокия

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бизнес, туризм, каппадокия, российский союз туриндустрии, рст