https://1prime.ru/20261029/turoperatory-874772364.html
Туроператоры не фиксируют обращений из-за обрушения скалы в Каппадокии
Туроператоры не фиксируют обращений из-за обрушения скалы в Каппадокии - 29.10.2026, ПРАЙМ
Туроператоры не фиксируют обращений из-за обрушения скалы в Каппадокии
Российские туроператоры в настоящее время не фиксируют обращений от туристов из-за обрушения скалы в Каппадокии, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T17:18+0300
2026-10-29T17:18+0300
2026-10-29T17:18+0300
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туризм
каппадокия
российский союз туриндустрии
рст
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российские туроператоры в настоящее время не фиксируют обращений от туристов из-за обрушения скалы в Каппадокии, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
Каменный столб рухнул в четверг у входа в музей под открытым небом в популярной среди туристов турецкой Каппадокии в провинции Невшехир. Как сообщил ранее в четверг губернатор провинции Невшехир Хюсейин Кек, жертвами обрушения стали два человека.
"Информацией об организованных туристах, которые могли пострадать в Каппадокии, РСТ не располагает. Мы запросили крупных туроператоров, по их сообщениям, на данный момент обращений не было", - сказал Абдюханов.
По его словам, Каппадокия - это экскурсионное направление. РСТ также запросил информацию у страховых компаний по поводу обращений от российских туристов. "На данный момент информации не поступало. Мы дальше продолжаем следить", - добавил он.
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бизнес, туризм, каппадокия, российский союз туриндустрии, рст
Бизнес, Туризм, Каппадокия, Российский союз туриндустрии, РСТ
Туроператоры не фиксируют обращений из-за обрушения скалы в Каппадокии
РСТ: туроператоры не фиксируют обращений от туристов из-за обрушения скалы в Каппадокии
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российские туроператоры в настоящее время не фиксируют обращений от туристов из-за обрушения скалы в Каппадокии, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
Каменный столб рухнул в четверг у входа в музей под открытым небом в популярной среди туристов турецкой Каппадокии в провинции Невшехир. Как сообщил ранее в четверг губернатор провинции Невшехир Хюсейин Кек, жертвами обрушения стали два человека.
"Информацией об организованных туристах, которые могли пострадать в Каппадокии, РСТ не располагает. Мы запросили крупных туроператоров, по их сообщениям, на данный момент обращений не было", - сказал Абдюханов.
По его словам, Каппадокия - это экскурсионное направление. РСТ также запросил информацию у страховых компаний по поводу обращений от российских туристов. "На данный момент информации не поступало. Мы дальше продолжаем следить", - добавил он.