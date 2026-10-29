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Чистый убыток ОГК-2 по РСБУ за девять месяцев вырос на 26%
Чистый убыток ОГК-2 по РСБУ за девять месяцев вырос на 26% - 29.10.2026, ПРАЙМ
Чистый убыток ОГК-2 по РСБУ за девять месяцев вырос на 26%
Чистый убыток ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") по РСБУ по итогам трех первых кварталов года вырос на 25,9%, до 666,052 миллиона рублей, следует из... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T11:45+0300
2026-10-29T11:45+0300
2026-10-29T11:47+0300
финансы
газпром
газпром энергохолдинг
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") по РСБУ по итогам трех первых кварталов года вырос на 25,9%, до 666,052 миллиона рублей, следует из отчета компании. Выручка увеличилась на 6,9%, до 134,074 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 130,831 миллиарда рублей, что на 7,1% больше, чем годом ранее. Долгосрочные обязательства ОГК-2 по состоянию на 30 сентября выросла до 45,26 миллиарда рублей по сравнению с 44,687 миллиарда в конце прошлого года. Краткосрочные обязательства увеличились за этот период до 48,212 миллиарда рублей с 42,312 миллиарда. В состав ОГК-2 входят 12 электростанций общей мощностью 16,3 ГВт. Контролирующий акционер - ООО "Газпром энергохолдинг" (на 100% принадлежит "Газпрому").
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финансы, газпром, газпром энергохолдинг
Финансы, Газпром, Газпром энергохолдинг
Чистый убыток ОГК-2 по РСБУ за девять месяцев вырос на 26%
Чистый убыток ОГК-2 по РСБУ за январь-сентябрь вырос на 25,9%, до 666 миллиона рублей
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") по РСБУ по итогам трех первых кварталов года вырос на 25,9%, до 666,052 миллиона рублей, следует из отчета компании.
Выручка увеличилась на 6,9%, до 134,074 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 130,831 миллиарда рублей, что на 7,1% больше, чем годом ранее.
Долгосрочные обязательства ОГК-2 по состоянию на 30 сентября выросла до 45,26 миллиарда рублей по сравнению с 44,687 миллиарда в конце прошлого года. Краткосрочные обязательства увеличились за этот период до 48,212 миллиарда рублей с 42,312 миллиарда.
В состав ОГК-2 входят 12 электростанций общей мощностью 16,3 ГВт. Контролирующий акционер - ООО "Газпром энергохолдинг" (на 100% принадлежит "Газпрому").