https://1prime.ru/20261029/ucheba-874743289.html

Россияне стали чаще учиться онлайн

Россияне стали чаще учиться онлайн - 29.10.2026, ПРАЙМ

Россияне стали чаще учиться онлайн

Доля опрошенных, которые когда-либо учились онлайн, за год выросла с 64% до 68%, при этом средние расходы на обучение увеличились на более чем 9,5 тысячи... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T10:54+0300

2026-10-29T10:54+0300

2026-10-29T10:54+0300

общество

технологии

росстат

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Доля опрошенных, которые когда-либо учились онлайн, за год выросла с 64% до 68%, при этом средние расходы на обучение увеличились на более чем 9,5 тысячи рублей, следует из результатов исследования образовательной компании "Нетология", с которыми ознакомилось РИА Новости. "Знание об онлайн-образовании достигло практически максимального уровня: о таком формате знают 99% респондентов. Доля опрошенных, которые когда-либо учились онлайн, за год выросла с 64% до 68%. При этом 60% опрошенных планируют учиться онлайн в течение ближайшего года. В 2025 году этот показатель составлял 58%, в 2024-м - 54%", - говорится в исследовании. Средние расходы среди тех, кто оплачивал онлайн-обучение самостоятельно, составили 41 754 рубля - на 9563 рубля больше, чем в 2025 году. Годом ранее эта сумма составляла 32 191 рублей. Согласно результатам, среди учившихся онлайн за последний год преобладают женщины - их доля составляет 63%. При этом ядро аудитории онлайн-обучения составляют люди в возрасте 25-44 лет, на них приходится 50% респондентов. Основную долю онлайн-учащихся составляют специалисты - 33%. Далее идут неработающие респонденты (студенты, пенсионеры, родители в декрете, безработные) - 18%, фрилансеры и самозанятые - 15%, руководители среднего звена - 11%. При этом, 74% тех, кто проходил онлайн-обучение за последний год, имеют высшее образование. В опросе приняли участие 2,7 тысячи жителей России в возрасте от 20 до 64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек. Исследование проведено в августе методом онлайн-опроса на панели ОНИН. Выборка квотировалась по полу, возрасту и страте в соответствии с данными Росстата.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , технологии, росстат, россия