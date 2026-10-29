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Поставки удобрений из России в Африку превысили 2,2 миллиона тонн
Поставки удобрений из России в Африку превысили 2,2 миллиона тонн - 29.10.2026, ПРАЙМ
Поставки удобрений из России в Африку превысили 2,2 миллиона тонн
Поставки удобрений из России в страны Африки в этом году уже превысили 2,2 миллиона тонн, заявил президент РФ Владимир Путин. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T12:39+0300
2026-10-29T12:39+0300
2026-10-29T12:39+0300
россия
африка
москва
владимир путин
удобрения
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Поставки удобрений из России в страны Африки в этом году уже превысили 2,2 миллиона тонн, заявил президент РФ Владимир Путин. "Российские поставки минеральных удобрений в прошлом году составили порядка 1,5 миллиона тонн, а в нынешнем уже превысили 2,2 миллиона тонн", - сказал Путин на пленарном заседании саммита Россия-Африка. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА, Владимир Путин, удобрения
Поставки удобрений из России в Африку превысили 2,2 миллиона тонн
Путин: поставки удобрений из России в страны Африки в 2026 году уже превысили 2,2 млн тонн
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Поставки удобрений из России в страны Африки в этом году уже превысили 2,2 миллиона тонн, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Российские поставки минеральных удобрений в прошлом году составили порядка 1,5 миллиона тонн, а в нынешнем уже превысили 2,2 миллиона тонн", - сказал Путин на пленарном заседании саммита Россия-Африка.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.