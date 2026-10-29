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СМИ: украинская экономика перешла из стагнации в стадию разрушения
СМИ: украинская экономика перешла из стагнации в стадию разрушения - 29.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: украинская экономика перешла из стагнации в стадию разрушения
Украинская экономика входит в стадию разрушения, а не стагнации, и малый и средний бизнес может не дожить до весны, пишет ИноСМИ со ссылкой на издание "Гордон". | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T12:39+0300
2026-10-29T12:39+0300
2026-10-29T12:39+0300
мировая экономика
харьковская область
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Украинская экономика входит в стадию разрушения, а не стагнации, и малый и средний бизнес может не дожить до весны, пишет ИноСМИ со ссылкой на издание "Гордон"."Разрушение "Эпицентра", "Новой почты" и других крупных предприятий, теоретически возможное в перспективе разрушение энергетики, мостов через Днепр, канализации и другой инфраструктуры — это, на мой взгляд, "цветочки". Весь малый и средний бизнес разрушаются уже. Когда он завалится, как карточный домик, — вопрос времени. Если он доживет до весны, это удача. Хочу верить. Но не могу", — приводит издание слова автора.По его данным, в стране бушует кризис неплатежей: казначейство не оплачивает выставленные платежки за выполненные работы и услуги, страдает и оборонное производство. Сельское хозяйство, особенно в прифронтовых регионах, уже "легло": пшеница продается по 4,5–5 тысяч гривен за тонну при себестоимости 7–8 тысяч, "семечка" — по 11–13 тысяч при себестоимости 13–16 тысяч, и продаж даже по этой цене практически нет. В Харьковской области озимой пшеницей засеяно около 9% площадей по сравнению с прошлым годом."Мосты можно восстановить. Электростанции можно отстроить. Склады можно построить заново. А вот уничтоженный предпринимательский класс восстановить за год, два или даже пять невозможно", — подчеркивает автор. При этом он отмечает, что конфликт стал источником власти и дохода для многих, у кого до него не было ни того, ни другого.
харьковская область
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ПРАЙМ
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мировая экономика, харьковская область
Мировая экономика, Харьковская область
СМИ: украинская экономика перешла из стагнации в стадию разрушения
"Гордон": сельское хозяйство Украины уже "легло", в стране бушует кризис неплатежей
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Украинская экономика входит в стадию разрушения, а не стагнации, и малый и средний бизнес может не дожить до весны, пишет ИноСМИ со ссылкой на издание "Гордон".
"Разрушение "Эпицентра", "Новой почты" и других крупных предприятий, теоретически возможное в перспективе разрушение энергетики, мостов через Днепр, канализации и другой инфраструктуры — это, на мой взгляд, "цветочки". Весь малый и средний бизнес разрушаются уже. Когда он завалится, как карточный домик, — вопрос времени. Если он доживет до весны, это удача. Хочу верить. Но не могу", — приводит издание слова автора.
По его данным, в стране бушует кризис неплатежей: казначейство не оплачивает выставленные платежки за выполненные работы и услуги, страдает и оборонное производство. Сельское хозяйство, особенно в прифронтовых регионах, уже "легло": пшеница продается по 4,5–5 тысяч гривен за тонну при себестоимости 7–8 тысяч, "семечка" — по 11–13 тысяч при себестоимости 13–16 тысяч, и продаж даже по этой цене практически нет. В Харьковской области
озимой пшеницей засеяно около 9% площадей по сравнению с прошлым годом.
"Мосты можно восстановить. Электростанции можно отстроить. Склады можно построить заново. А вот уничтоженный предпринимательский класс восстановить за год, два или даже пять невозможно", — подчеркивает автор. При этом он отмечает, что конфликт стал источником власти и дохода для многих, у кого до него не было ни того, ни другого.