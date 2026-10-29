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На Украине предложили использовать замороженные российские активы как залог - 29.10.2026, ПРАЙМ
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На Украине предложили использовать замороженные российские активы как залог
На Украине предложили использовать замороженные российские активы как залог - 29.10.2026, ПРАЙМ
На Украине предложили использовать замороженные российские активы как залог
Заместитель премьера Украины Всеволод Ченцов предложил использовать замороженные российские активы в качестве залога и вкладывать их в рискованные финансовые... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T11:43+0300
2026-10-29T11:43+0300
финансы
россия
украина
владимир зеленский
ес
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БРЮССЕЛЬ, 29 окт - ПРАЙМ. Заместитель премьера Украины Всеволод Ченцов предложил использовать замороженные российские активы в качестве залога и вкладывать их в рискованные финансовые инструменты, несмотря на то что в Европе исключают возможность использования активов РФ для финансирования Украины, пишет издание Rapporteur. Москва неоднократно заявляла, что заморозка российских активов и попытки каким-либо образом использовать их незаконны. Российские власти предупреждали, что такие действия будут иметь серьезные последствия для европейских государств. "Нужно найти способ использовать эти деньги... Возможно, использовать их в качестве залога, инвестировать в более рискованные инструменты и получать больше средств", - заявил Ченцов на встрече в Брюсселе. По информации издания, настойчивые попытки киевского режима навязать Брюсселю обсуждение российских активов связано, прежде всего, с упавшим интересом среди ведущих европейских стран к идее конфискации российских средств. Бельгия, где находится депозитарий Euroclear и где хранится основная часть российских суверенных финансов, по-прежнему выступает категорически против любой авантюры с этими средствами. Еврокомиссар Хенна Вирккунэн на том же мероприятии заявила, что ЕС не может принять решение по этому вопросу без согласия всех стран союза: "Мы не можем принимать решения, которых хочет большинство, если согласие требуется от всех", - подчеркнула чиновница Еврокомиссии. Предложенный Киевом вариант может также потребовать изменений в законодательстве Евросоюза, к чему страны ЕС также, в основном, не готовы. Киевские власти на фоне политических провалов и бесконечных коррупционных скандалов в последнее время требуют от кураторов в ЕС все больше финансов. В ходе октябрьского европейского саммита Владимир Зеленский заявил о дефиците своего бюджета на 2027 год в размере 70 миллиардов евро, несмотря на огромный кредит в 90 миллиардов евро, который страны ЕС уже взяли для Киева в ущерб собственным экономикам.
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финансы, россия, украина, владимир зеленский, ес
Финансы, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕС
11:43 29.10.2026
 
На Украине предложили использовать замороженные российские активы как залог

Зампремьера Украины Ченцов предложил использовать замороженные российские активы как залог

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БРЮССЕЛЬ, 29 окт - ПРАЙМ. Заместитель премьера Украины Всеволод Ченцов предложил использовать замороженные российские активы в качестве залога и вкладывать их в рискованные финансовые инструменты, несмотря на то что в Европе исключают возможность использования активов РФ для финансирования Украины, пишет издание Rapporteur.
Москва неоднократно заявляла, что заморозка российских активов и попытки каким-либо образом использовать их незаконны. Российские власти предупреждали, что такие действия будут иметь серьезные последствия для европейских государств.
"Нужно найти способ использовать эти деньги... Возможно, использовать их в качестве залога, инвестировать в более рискованные инструменты и получать больше средств", - заявил Ченцов на встрече в Брюсселе.
По информации издания, настойчивые попытки киевского режима навязать Брюсселю обсуждение российских активов связано, прежде всего, с упавшим интересом среди ведущих европейских стран к идее конфискации российских средств. Бельгия, где находится депозитарий Euroclear и где хранится основная часть российских суверенных финансов, по-прежнему выступает категорически против любой авантюры с этими средствами.
Еврокомиссар Хенна Вирккунэн на том же мероприятии заявила, что ЕС не может принять решение по этому вопросу без согласия всех стран союза: "Мы не можем принимать решения, которых хочет большинство, если согласие требуется от всех", - подчеркнула чиновница Еврокомиссии. Предложенный Киевом вариант может также потребовать изменений в законодательстве Евросоюза, к чему страны ЕС также, в основном, не готовы.
Киевские власти на фоне политических провалов и бесконечных коррупционных скандалов в последнее время требуют от кураторов в ЕС все больше финансов. В ходе октябрьского европейского саммита Владимир Зеленский заявил о дефиците своего бюджета на 2027 год в размере 70 миллиардов евро, несмотря на огромный кредит в 90 миллиардов евро, который страны ЕС уже взяли для Киева в ущерб собственным экономикам.
 
ФинансыРОССИЯУКРАИНАВладимир ЗеленскийЕС
 
 
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