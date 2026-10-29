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На Украине предложили использовать замороженные российские активы как залог
На Украине предложили использовать замороженные российские активы как залог - 29.10.2026, ПРАЙМ
На Украине предложили использовать замороженные российские активы как залог
Заместитель премьера Украины Всеволод Ченцов предложил использовать замороженные российские активы в качестве залога и вкладывать их в рискованные финансовые... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T11:43+0300
2026-10-29T11:43+0300
2026-10-29T11:43+0300
финансы
россия
украина
владимир зеленский
ес
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БРЮССЕЛЬ, 29 окт - ПРАЙМ. Заместитель премьера Украины Всеволод Ченцов предложил использовать замороженные российские активы в качестве залога и вкладывать их в рискованные финансовые инструменты, несмотря на то что в Европе исключают возможность использования активов РФ для финансирования Украины, пишет издание Rapporteur. Москва неоднократно заявляла, что заморозка российских активов и попытки каким-либо образом использовать их незаконны. Российские власти предупреждали, что такие действия будут иметь серьезные последствия для европейских государств. "Нужно найти способ использовать эти деньги... Возможно, использовать их в качестве залога, инвестировать в более рискованные инструменты и получать больше средств", - заявил Ченцов на встрече в Брюсселе. По информации издания, настойчивые попытки киевского режима навязать Брюсселю обсуждение российских активов связано, прежде всего, с упавшим интересом среди ведущих европейских стран к идее конфискации российских средств. Бельгия, где находится депозитарий Euroclear и где хранится основная часть российских суверенных финансов, по-прежнему выступает категорически против любой авантюры с этими средствами. Еврокомиссар Хенна Вирккунэн на том же мероприятии заявила, что ЕС не может принять решение по этому вопросу без согласия всех стран союза: "Мы не можем принимать решения, которых хочет большинство, если согласие требуется от всех", - подчеркнула чиновница Еврокомиссии. Предложенный Киевом вариант может также потребовать изменений в законодательстве Евросоюза, к чему страны ЕС также, в основном, не готовы. Киевские власти на фоне политических провалов и бесконечных коррупционных скандалов в последнее время требуют от кураторов в ЕС все больше финансов. В ходе октябрьского европейского саммита Владимир Зеленский заявил о дефиците своего бюджета на 2027 год в размере 70 миллиардов евро, несмотря на огромный кредит в 90 миллиардов евро, который страны ЕС уже взяли для Киева в ущерб собственным экономикам.
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финансы, россия, украина, владимир зеленский, ес
Финансы, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕС
На Украине предложили использовать замороженные российские активы как залог
Зампремьера Украины Ченцов предложил использовать замороженные российские активы как залог
БРЮССЕЛЬ, 29 окт - ПРАЙМ. Заместитель премьера Украины Всеволод Ченцов предложил использовать замороженные российские активы в качестве залога и вкладывать их в рискованные финансовые инструменты, несмотря на то что в Европе исключают возможность использования активов РФ для финансирования Украины, пишет издание Rapporteur.
Москва неоднократно заявляла, что заморозка российских активов и попытки каким-либо образом использовать их незаконны. Российские власти предупреждали, что такие действия будут иметь серьезные последствия для европейских государств.
"Нужно найти способ использовать эти деньги... Возможно, использовать их в качестве залога, инвестировать в более рискованные инструменты и получать больше средств", - заявил Ченцов на встрече в Брюсселе.
По информации издания, настойчивые попытки киевского режима навязать Брюсселю обсуждение российских активов связано, прежде всего, с упавшим интересом среди ведущих европейских стран к идее конфискации российских средств. Бельгия, где находится депозитарий Euroclear и где хранится основная часть российских суверенных финансов, по-прежнему выступает категорически против любой авантюры с этими средствами.
Еврокомиссар Хенна Вирккунэн на том же мероприятии заявила, что ЕС не может принять решение по этому вопросу без согласия всех стран союза: "Мы не можем принимать решения, которых хочет большинство, если согласие требуется от всех", - подчеркнула чиновница Еврокомиссии. Предложенный Киевом вариант может также потребовать изменений в законодательстве Евросоюза, к чему страны ЕС также, в основном, не готовы.
Киевские власти на фоне политических провалов и бесконечных коррупционных скандалов в последнее время требуют от кураторов в ЕС все больше финансов. В ходе октябрьского европейского саммита Владимир Зеленский заявил о дефиците своего бюджета на 2027 год в размере 70 миллиардов евро, несмотря на огромный кредит в 90 миллиардов евро, который страны ЕС уже взяли для Киева в ущерб собственным экономикам.