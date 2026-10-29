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НБУ повысил учетную ставку до 16,5% из-за ускорения инфляции

НБУ повысил учетную ставку до 16,5% из-за ускорения инфляции - 29.10.2026, ПРАЙМ

НБУ повысил учетную ставку до 16,5% из-за ускорения инфляции

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 16% до 16,5%. Как сообщается в пресс-релизе регулятора, причиной стал значительный рост | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T18:32+0300

2026-10-29T18:32+0300

2026-10-29T18:32+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 16% до 16,5%. Как сообщается в пресс-релизе регулятора, причиной стал значительный рост ценового давления и ухудшение инфляционных ожиданий. Ставка повышена на 0,5 процентного пункта.По данным НБУ, в сентябре общая инфляция ускорилась до 10% в годовом выражении, а базовая — до 8,8%. Такая тенденция сохранилась и в октябре. Основные факторы — прямые и вторичные эффекты от роста цен на топливо из-за войны на Ближнем Востоке, а также интенсификация российских атак на складскую и логистическую инфраструктуру Украины. Инфляционные ожидания населения остаются повышенными, а со стороны банков и аналитиков — значительно ухудшились.НБУ повысил прогноз инфляции на 2026 год до 12,5%. По оценке регулятора, только последствия обстрелов добавят около 0,7 процентного пункта к годовой инфляции. В 2027 году инфляция замедлится до 7,3% благодаря ожидаемому снижению мировых цен на нефть и мерам денежно-кредитной политики. Возвращение к целевым 5% ожидается в 2028 году.Прогноз по реальному ВВП на 2026 год ухудшен до -0,4%. В третьем квартале экономика сократилась на 0,5% в годовом выражении. Наибольшие потери понесли металлургические и рудные предприятия из-за блокады морских портов и атак на производственные объекты. В 2027 году НБУ ожидает восстановления роста до 0,4%, в 2028-м — ускорения до 2,2% при снижении рисков безопасности.Объем международной финансовой помощи в третьем квартале оказался ниже ожидаемого из-за задержек с реформами. Однако в октябре парламент принял ряд законов, чтобы разблокировать финансирование от ЕС и МВФ. Прогноз НБУ предусматривает получение около 50 миллиардов долларов в 2026 году и 52 миллиардов долларов в 2027-м, что позволит поддерживать международные резервы на уровне выше 62 миллиардов долларов.Ключевыми рисками для инфляции и экономики остаются ход полномасштабной войны, возможные задержки внешнего финансирования и ситуация на Ближнем Востоке. НБУ ожидает сохранения учетной ставки на текущем уровне до второго квартала 2027 года, но будет гибко реагировать на изменения.

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банки, ближний восток, финансы, украина, нацбанк украины, ес, мвф