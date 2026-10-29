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В Ульяновске и Саранске сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Ульяновске и Саранске сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 29.10.2026, ПРАЙМ
В Ульяновске и Саранске сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Ульяновска и Саранска, сообщила Росавиация. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T09:22+0300
2026-10-29T09:22+0300
2026-10-29T09:22+0300
бизнес
россия
ульяновск
саранск
росавиация
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Ульяновска и Саранска, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Саранск, Ульяновск ("Баратаевка"). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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В Ульяновске и Саранске сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропортах Ульяновска и Саранска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов