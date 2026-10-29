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Кубанский аграрный университет подписал соглашения с ЮАР и Эфиопией - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Кубанский аграрный университет подписал соглашения с ЮАР и Эфиопией
Кубанский аграрный университет подписал соглашения с ЮАР и Эфиопией - 29.10.2026, ПРАЙМ
Кубанский аграрный университет подписал соглашения с ЮАР и Эфиопией
Кубанский государственный аграрный университет подписал соглашения о сотрудничестве с Университетом Зулуленда (ЮАР) и Университетом Харамая (Эфиопия) в рамках... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T18:41+0300
2026-10-29T18:41+0300
россия
финансы
юар
эфиопия
гана
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КРАСНОДАР, 29 окт - ПРАЙМ. Кубанский государственный аграрный университет подписал соглашения о сотрудничестве с Университетом Зулуленда (ЮАР) и Университетом Харамая (Эфиопия) в рамках саммита Россия-Африка, сообщили в пресс-службе вуза. "Уже подписаны документы о сотрудничестве с Университетом Зулуленда (ЮАР), Университетом Харамая (Эфиопия)", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что подписание соглашения с университетом из ЮАР даст обоим вузам возможность создания сетевых образовательных программ, академических обменов и совместных исследований в области аграрных технологий. Университет Зулуленда также выразил готовность стать площадкой для международного конкурса "АгроНТРИ". Партнерство с Университетом Харамая, как отметили в вузе, откроет перспективы продолжения обучения лучших выпускников бакалавриата из Эфиопии в магистратуре КубГАУ по правительственным квотам России. Также ректор Кубанского ГАУ Александр Трубилин подписал соглашение о сотрудничестве с представителем группы компаний Jospong из республики Гана. "Документ открывает перспективы долгосрочного взаимодействия в научно-образовательной, профориентационной и культурной сферах. Сотрудничество направлено на развитие совместных инициатив, обмен опытом и расширение возможностей подготовки квалифицированных специалистов", - уточнили в пресс-службе. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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192
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россия, финансы, юар, эфиопия, гана
РОССИЯ, Финансы, ЮАР, ЭФИОПИЯ, ГАНА
18:41 29.10.2026
 
Кубанский аграрный университет подписал соглашения с ЮАР и Эфиопией

Кубанский аграрный университет подписал соглашения с ЮАР и Университетом Харамая

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КРАСНОДАР, 29 окт - ПРАЙМ. Кубанский государственный аграрный университет подписал соглашения о сотрудничестве с Университетом Зулуленда (ЮАР) и Университетом Харамая (Эфиопия) в рамках саммита Россия-Африка, сообщили в пресс-службе вуза.
"Уже подписаны документы о сотрудничестве с Университетом Зулуленда (ЮАР), Университетом Харамая (Эфиопия)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что подписание соглашения с университетом из ЮАР даст обоим вузам возможность создания сетевых образовательных программ, академических обменов и совместных исследований в области аграрных технологий. Университет Зулуленда также выразил готовность стать площадкой для международного конкурса "АгроНТРИ".
Партнерство с Университетом Харамая, как отметили в вузе, откроет перспективы продолжения обучения лучших выпускников бакалавриата из Эфиопии в магистратуре КубГАУ по правительственным квотам России.
Также ректор Кубанского ГАУ Александр Трубилин подписал соглашение о сотрудничестве с представителем группы компаний Jospong из республики Гана.
"Документ открывает перспективы долгосрочного взаимодействия в научно-образовательной, профориентационной и культурной сферах. Сотрудничество направлено на развитие совместных инициатив, обмен опытом и расширение возможностей подготовки квалифицированных специалистов", - уточнили в пресс-службе.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
 
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