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Финуправляющий Урина просит пересмотреть отказ в запросах об имуществе

Финуправляющий Урина просит пересмотреть отказ в запросах об имуществе - 29.10.2026, ПРАЙМ

Финуправляющий Урина просит пересмотреть отказ в запросах об имуществе

Финансовый управляющий скандально известного экс-банкира Матвея Урина, бывшего бенефициара "Славянского банка" и ряда других банков, просит апелляционную... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T16:20+0300

2026-10-29T16:20+0300

2026-10-29T16:20+0300

бизнес

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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Финансовый управляющий скандально известного экс-банкира Матвея Урина, бывшего бенефициара "Славянского банка" и ряда других банков, просит апелляционную инстанцию пересмотреть отказ направить в шесть стран запросы об имуществе Урина, вынесенный арбитражным судом Московской области. Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, жалобу Егора Назаренко Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит в конце ноября. Финуправляющий просил суд направить запросы в Чехию, Болгарию, Кипр, Люксембург, Нигерию и на Сейшельские острова о наличии там движимого и недвижимого имущества Урина, банковских счетов, о его сделках и компаниях. Первая инстанция отказала, отметив, что ходатайство строится на предположении о наличии такого имущества и поиск имущества относится к обязанностям самого управляющего. Между тем направление судебных поручений компетентным органам иностранных юрисдикций требует значительного финансирования из бюджета, указал суд. В материалах дела о банкротстве Урина отмечается, что его подтвержденная задолженность перед кредиторами составляет около 2,3 миллиарда рублей. Арбитражный суд Московской области признал Урина банкротом в 2021 году по заявлению Агентства по страхованию вкладов как конкурсного управляющего "Славянского банка". ЦБ РФ в 2010 году отозвал лицензии у Традо-банка, "Славянского банка", Уралфинпромбанка, банка "Монетный дом" и Донбанка, а в апреле 2011 года – у Соцгорбанка. Все эти банки, по данным СМИ, входили в группу Урина. В 2013 году Замоскворецкий суд приговорил Урина к семи с половиной годам колонии за хищение 16 миллиардов рублей у подконтрольных банков. Ранее, в ноябре 2011 года, Кунцевский суд приговорил экс-банкира к 4,5 годам лишения свободы. Урин был признан виновным в хулиганстве, нанесении побоев и повреждении чужого имущества. В ноябре 2010 года Урин и его охранники, выезжая на двух автомобилях на Рублево-Успенское шоссе, в нарушение правил дорожного движения не уступили дорогу двигавшейся по шоссе машине BMW. Как сообщали СМИ после инцидента, избит был голландец – бывший член правления компании, аффилированной с "Газпромом". Адвокат Геннадий Шило в 2018 году рассказал РИА Новости, что Урин вышел на свободу из колонии в Тамбовской области, после того как ему пересчитали срок из расчета, что один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии. В СИЗО, по словам адвоката, Урин "пробыл без малого пять лет".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, банки, московская область, чехия, болгария, агентство по страхованию вкладов, газпром, bmw x5