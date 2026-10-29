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Финуправляющий Урина просит пересмотреть отказ в запросах об имуществе - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Финуправляющий Урина просит пересмотреть отказ в запросах об имуществе
Финуправляющий Урина просит пересмотреть отказ в запросах об имуществе - 29.10.2026, ПРАЙМ
Финуправляющий Урина просит пересмотреть отказ в запросах об имуществе
Финансовый управляющий скандально известного экс-банкира Матвея Урина, бывшего бенефициара "Славянского банка" и ряда других банков, просит апелляционную... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:20+0300
2026-10-29T16:20+0300
бизнес
финансы
банки
московская область
чехия
болгария
агентство по страхованию вкладов
газпром
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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Финансовый управляющий скандально известного экс-банкира Матвея Урина, бывшего бенефициара "Славянского банка" и ряда других банков, просит апелляционную инстанцию пересмотреть отказ направить в шесть стран запросы об имуществе Урина, вынесенный арбитражным судом Московской области. Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, жалобу Егора Назаренко Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит в конце ноября. Финуправляющий просил суд направить запросы в Чехию, Болгарию, Кипр, Люксембург, Нигерию и на Сейшельские острова о наличии там движимого и недвижимого имущества Урина, банковских счетов, о его сделках и компаниях. Первая инстанция отказала, отметив, что ходатайство строится на предположении о наличии такого имущества и поиск имущества относится к обязанностям самого управляющего. Между тем направление судебных поручений компетентным органам иностранных юрисдикций требует значительного финансирования из бюджета, указал суд. В материалах дела о банкротстве Урина отмечается, что его подтвержденная задолженность перед кредиторами составляет около 2,3 миллиарда рублей. Арбитражный суд Московской области признал Урина банкротом в 2021 году по заявлению Агентства по страхованию вкладов как конкурсного управляющего "Славянского банка". ЦБ РФ в 2010 году отозвал лицензии у Традо-банка, "Славянского банка", Уралфинпромбанка, банка "Монетный дом" и Донбанка, а в апреле 2011 года – у Соцгорбанка. Все эти банки, по данным СМИ, входили в группу Урина. В 2013 году Замоскворецкий суд приговорил Урина к семи с половиной годам колонии за хищение 16 миллиардов рублей у подконтрольных банков. Ранее, в ноябре 2011 года, Кунцевский суд приговорил экс-банкира к 4,5 годам лишения свободы. Урин был признан виновным в хулиганстве, нанесении побоев и повреждении чужого имущества. В ноябре 2010 года Урин и его охранники, выезжая на двух автомобилях на Рублево-Успенское шоссе, в нарушение правил дорожного движения не уступили дорогу двигавшейся по шоссе машине BMW. Как сообщали СМИ после инцидента, избит был голландец – бывший член правления компании, аффилированной с "Газпромом". Адвокат Геннадий Шило в 2018 году рассказал РИА Новости, что Урин вышел на свободу из колонии в Тамбовской области, после того как ему пересчитали срок из расчета, что один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии. В СИЗО, по словам адвоката, Урин "пробыл без малого пять лет".
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
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бизнес, финансы, банки, московская область, чехия, болгария, агентство по страхованию вкладов, газпром, bmw x5
Бизнес, Финансы, Банки, Московская область, ЧЕХИЯ, БОЛГАРИЯ, Агентство по страхованию вкладов, Газпром, BMW X5
16:20 29.10.2026
 
Финуправляющий Урина просит пересмотреть отказ в запросах об имуществе

Финуправляющий Урина просит пересмотреть отказ направить запросы в шесть стран

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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Финансовый управляющий скандально известного экс-банкира Матвея Урина, бывшего бенефициара "Славянского банка" и ряда других банков, просит апелляционную инстанцию пересмотреть отказ направить в шесть стран запросы об имуществе Урина, вынесенный арбитражным судом Московской области.
Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, жалобу Егора Назаренко Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит в конце ноября.
Финуправляющий просил суд направить запросы в Чехию, Болгарию, Кипр, Люксембург, Нигерию и на Сейшельские острова о наличии там движимого и недвижимого имущества Урина, банковских счетов, о его сделках и компаниях.
Первая инстанция отказала, отметив, что ходатайство строится на предположении о наличии такого имущества и поиск имущества относится к обязанностям самого управляющего. Между тем направление судебных поручений компетентным органам иностранных юрисдикций требует значительного финансирования из бюджета, указал суд.
В материалах дела о банкротстве Урина отмечается, что его подтвержденная задолженность перед кредиторами составляет около 2,3 миллиарда рублей.
Арбитражный суд Московской области признал Урина банкротом в 2021 году по заявлению Агентства по страхованию вкладов как конкурсного управляющего "Славянского банка".
ЦБ РФ в 2010 году отозвал лицензии у Традо-банка, "Славянского банка", Уралфинпромбанка, банка "Монетный дом" и Донбанка, а в апреле 2011 года – у Соцгорбанка. Все эти банки, по данным СМИ, входили в группу Урина.
В 2013 году Замоскворецкий суд приговорил Урина к семи с половиной годам колонии за хищение 16 миллиардов рублей у подконтрольных банков. Ранее, в ноябре 2011 года, Кунцевский суд приговорил экс-банкира к 4,5 годам лишения свободы. Урин был признан виновным в хулиганстве, нанесении побоев и повреждении чужого имущества. В ноябре 2010 года Урин и его охранники, выезжая на двух автомобилях на Рублево-Успенское шоссе, в нарушение правил дорожного движения не уступили дорогу двигавшейся по шоссе машине BMW. Как сообщали СМИ после инцидента, избит был голландец – бывший член правления компании, аффилированной с "Газпромом".
Адвокат Геннадий Шило в 2018 году рассказал РИА Новости, что Урин вышел на свободу из колонии в Тамбовской области, после того как ему пересчитали срок из расчета, что один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии. В СИЗО, по словам адвоката, Урин "пробыл без малого пять лет".
 
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