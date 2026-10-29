https://1prime.ru/20261029/usluga-874746751.html

"М.Видео" запустил аренду электроники и бытовой техники

"М.Видео" запустил аренду электроники и бытовой техники - 29.10.2026, ПРАЙМ

"М.Видео" запустил аренду электроники и бытовой техники

Маркетплейс "М.Видео" запустил на своем сайте услугу аренды электроники и бытовой техники, рассказали РИА Новости в компании. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T11:32+0300

2026-10-29T11:32+0300

2026-10-29T11:38+0300

бизнес

технологии

м.видео

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874746751.jpg?1793263126

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Маркетплейс "М.Видео" запустил на своем сайте услугу аренды электроники и бытовой техники, рассказали РИА Новости в компании. "М.Видео" совместно с сервисом проката Pauri впервые запускает аренду электроники и бытовой техники на сайте компании. В рамках партнерства "М.Видео" передает для аренды собственную восстановленную технику, а Pauri обеспечивает оформление заказов и обслуживание клиентов. Также сотрудничество предполагает возможность аренды техники из всего ассортимента Pauri", - рассказали в компании. Отмечается, что сервис позволит пользоваться устройствами в течение определенного срока без необходимости покупать их или протестировать для последующего приобретения. В первую очередь "М.Видео" планирует предоставлять для аренды восстановленные ноутбуки, смартфоны, планшеты, акустические системы, игровые приставки и пылесосы. Также доступен весь ассортимент Pauri, включая телевизоры, проекторы, караоке-системы, моющие и роботизированные пылесосы, отпариватели, оргтехнику, умные очки, VR-устройства и портативные игровые консоли. Арендовать технику можно будет без залога и оформления кредита, оплачивая пользование платежами за фиксированный период. Также есть возможность выкупить устройство и оставить его себе. "Чтобы оформить аренду, клиент оставляет заявку, после чего менеджер Pauri связывается с ним, помогает подобрать устройство и объясняет условия. Затем заказ оформляется онлайн и подтверждается", - объяснили в компании. Получить технику можно в офисе Pauri или заказать доставку до двери - домой, на работу или на площадку проведения мероприятия. В дальнейшем партнеры рассматривают возможность расширения проекта в офлайн-формате - в частности, запуска пилотного корнера или пункта выдачи заказов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, м.видео