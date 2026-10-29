Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"М.Видео" запустил аренду электроники и бытовой техники - 29.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261029/usluga-874746751.html
"М.Видео" запустил аренду электроники и бытовой техники
"М.Видео" запустил аренду электроники и бытовой техники - 29.10.2026, ПРАЙМ
"М.Видео" запустил аренду электроники и бытовой техники
Маркетплейс "М.Видео" запустил на своем сайте услугу аренды электроники и бытовой техники, рассказали РИА Новости в компании. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T11:32+0300
2026-10-29T11:38+0300
бизнес
технологии
м.видео
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874746751.jpg?1793263126
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Маркетплейс "М.Видео" запустил на своем сайте услугу аренды электроники и бытовой техники, рассказали РИА Новости в компании. "М.Видео" совместно с сервисом проката Pauri впервые запускает аренду электроники и бытовой техники на сайте компании. В рамках партнерства "М.Видео" передает для аренды собственную восстановленную технику, а Pauri обеспечивает оформление заказов и обслуживание клиентов. Также сотрудничество предполагает возможность аренды техники из всего ассортимента Pauri", - рассказали в компании. Отмечается, что сервис позволит пользоваться устройствами в течение определенного срока без необходимости покупать их или протестировать для последующего приобретения. В первую очередь "М.Видео" планирует предоставлять для аренды восстановленные ноутбуки, смартфоны, планшеты, акустические системы, игровые приставки и пылесосы. Также доступен весь ассортимент Pauri, включая телевизоры, проекторы, караоке-системы, моющие и роботизированные пылесосы, отпариватели, оргтехнику, умные очки, VR-устройства и портативные игровые консоли. Арендовать технику можно будет без залога и оформления кредита, оплачивая пользование платежами за фиксированный период. Также есть возможность выкупить устройство и оставить его себе. "Чтобы оформить аренду, клиент оставляет заявку, после чего менеджер Pauri связывается с ним, помогает подобрать устройство и объясняет условия. Затем заказ оформляется онлайн и подтверждается", - объяснили в компании. Получить технику можно в офисе Pauri или заказать доставку до двери - домой, на работу или на площадку проведения мероприятия. В дальнейшем партнеры рассматривают возможность расширения проекта в офлайн-формате - в частности, запуска пилотного корнера или пункта выдачи заказов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, м.видео
Бизнес, Технологии, М.Видео
11:32 29.10.2026 (обновлено: 11:38 29.10.2026)
 
"М.Видео" запустил аренду электроники и бытовой техники

Маркетплейс "М.Видео" запустил на своем сайте услугу аренды электроники и бытовой техники

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Маркетплейс "М.Видео" запустил на своем сайте услугу аренды электроники и бытовой техники, рассказали РИА Новости в компании.
"М.Видео" совместно с сервисом проката Pauri впервые запускает аренду электроники и бытовой техники на сайте компании. В рамках партнерства "М.Видео" передает для аренды собственную восстановленную технику, а Pauri обеспечивает оформление заказов и обслуживание клиентов. Также сотрудничество предполагает возможность аренды техники из всего ассортимента Pauri", - рассказали в компании.
Отмечается, что сервис позволит пользоваться устройствами в течение определенного срока без необходимости покупать их или протестировать для последующего приобретения.
В первую очередь "М.Видео" планирует предоставлять для аренды восстановленные ноутбуки, смартфоны, планшеты, акустические системы, игровые приставки и пылесосы. Также доступен весь ассортимент Pauri, включая телевизоры, проекторы, караоке-системы, моющие и роботизированные пылесосы, отпариватели, оргтехнику, умные очки, VR-устройства и портативные игровые консоли.
Арендовать технику можно будет без залога и оформления кредита, оплачивая пользование платежами за фиксированный период. Также есть возможность выкупить устройство и оставить его себе.
"Чтобы оформить аренду, клиент оставляет заявку, после чего менеджер Pauri связывается с ним, помогает подобрать устройство и объясняет условия. Затем заказ оформляется онлайн и подтверждается", - объяснили в компании.
Получить технику можно в офисе Pauri или заказать доставку до двери - домой, на работу или на площадку проведения мероприятия.
В дальнейшем партнеры рассматривают возможность расширения проекта в офлайн-формате - в частности, запуска пилотного корнера или пункта выдачи заказов.
 
БизнесТехнологииМ.Видео
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала