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"М.Видео" запустил аренду электроники и бытовой техники
"М.Видео" запустил аренду электроники и бытовой техники - 29.10.2026, ПРАЙМ
"М.Видео" запустил аренду электроники и бытовой техники
Маркетплейс "М.Видео" запустил на своем сайте услугу аренды электроники и бытовой техники, рассказали РИА Новости в компании. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T11:32+0300
2026-10-29T11:32+0300
2026-10-29T11:38+0300
бизнес
технологии
м.видео
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Маркетплейс "М.Видео" запустил на своем сайте услугу аренды электроники и бытовой техники, рассказали РИА Новости в компании. "М.Видео" совместно с сервисом проката Pauri впервые запускает аренду электроники и бытовой техники на сайте компании. В рамках партнерства "М.Видео" передает для аренды собственную восстановленную технику, а Pauri обеспечивает оформление заказов и обслуживание клиентов. Также сотрудничество предполагает возможность аренды техники из всего ассортимента Pauri", - рассказали в компании. Отмечается, что сервис позволит пользоваться устройствами в течение определенного срока без необходимости покупать их или протестировать для последующего приобретения. В первую очередь "М.Видео" планирует предоставлять для аренды восстановленные ноутбуки, смартфоны, планшеты, акустические системы, игровые приставки и пылесосы. Также доступен весь ассортимент Pauri, включая телевизоры, проекторы, караоке-системы, моющие и роботизированные пылесосы, отпариватели, оргтехнику, умные очки, VR-устройства и портативные игровые консоли. Арендовать технику можно будет без залога и оформления кредита, оплачивая пользование платежами за фиксированный период. Также есть возможность выкупить устройство и оставить его себе. "Чтобы оформить аренду, клиент оставляет заявку, после чего менеджер Pauri связывается с ним, помогает подобрать устройство и объясняет условия. Затем заказ оформляется онлайн и подтверждается", - объяснили в компании. Получить технику можно в офисе Pauri или заказать доставку до двери - домой, на работу или на площадку проведения мероприятия. В дальнейшем партнеры рассматривают возможность расширения проекта в офлайн-формате - в частности, запуска пилотного корнера или пункта выдачи заказов.
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бизнес, технологии, м.видео
Бизнес, Технологии, М.Видео
"М.Видео" запустил аренду электроники и бытовой техники
Маркетплейс "М.Видео" запустил на своем сайте услугу аренды электроники и бытовой техники
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Маркетплейс "М.Видео" запустил на своем сайте услугу аренды электроники и бытовой техники, рассказали РИА Новости в компании.
"М.Видео" совместно с сервисом проката Pauri впервые запускает аренду электроники и бытовой техники на сайте компании. В рамках партнерства "М.Видео" передает для аренды собственную восстановленную технику, а Pauri обеспечивает оформление заказов и обслуживание клиентов. Также сотрудничество предполагает возможность аренды техники из всего ассортимента Pauri", - рассказали в компании.
Отмечается, что сервис позволит пользоваться устройствами в течение определенного срока без необходимости покупать их или протестировать для последующего приобретения.
В первую очередь "М.Видео" планирует предоставлять для аренды восстановленные ноутбуки, смартфоны, планшеты, акустические системы, игровые приставки и пылесосы. Также доступен весь ассортимент Pauri, включая телевизоры, проекторы, караоке-системы, моющие и роботизированные пылесосы, отпариватели, оргтехнику, умные очки, VR-устройства и портативные игровые консоли.
Арендовать технику можно будет без залога и оформления кредита, оплачивая пользование платежами за фиксированный период. Также есть возможность выкупить устройство и оставить его себе.
"Чтобы оформить аренду, клиент оставляет заявку, после чего менеджер Pauri связывается с ним, помогает подобрать устройство и объясняет условия. Затем заказ оформляется онлайн и подтверждается", - объяснили в компании.
Получить технику можно в офисе Pauri или заказать доставку до двери - домой, на работу или на площадку проведения мероприятия.
В дальнейшем партнеры рассматривают возможность расширения проекта в офлайн-формате - в частности, запуска пилотного корнера или пункта выдачи заказов.