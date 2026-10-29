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В Узбекистане в январе-сентябре выросло производство легковых автомобилей
В Узбекистане в январе-сентябре выросло производство легковых автомобилей - 29.10.2026, ПРАЙМ
В Узбекистане в январе-сентябре выросло производство легковых автомобилей
Производство легковых автомобилей в Узбекистане в январе-сентябре увеличилось на 9,2% по сравнению с годом ранее, до 356 318 единиц, следует из данных... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T08:15+0300
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ТАШКЕНТ, 29 окт – ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в Узбекистане в январе-сентябре увеличилось на 9,2% по сравнению с годом ранее, до 356 318 единиц, следует из данных национального комитета по статистике республики, которые изучило РИА Новости.
В табличных данных указывается, что в январе-сентябре в стране было произведено 356 318 автомобилей, а за тот же период прошлого года - 326 370. Таким образом, рост составил 9,2%.
Статведомство также приводит данные в разрезе выпущенным моделей: Chevrolet Cobalt –120 672 (+4%), Chevrolet Damas – 65 538 (минус 3,4%), Chevrolet Tracker – 34 080 (минус 9,3%), Chevrolet Onix – 27 247 (+20,6%), Kia – 24 801 (+26,3%), BYD – 26 706 (рост в 1,9 раза), Haval – 6 953 (+11,3%), Chery – 7 221 (+5%).
По итогам прошлого года производство легковых автомобилей в Узбекистане по сравнению с 2024 годом увеличилось на 6,7%, до 457 833 единиц.
В Узбекистане в настоящее время производством легковых автомобилей в структуре АО "Узавтопром" занимаются Uzаuto Motors (бывшее СП GM Uzbekistan Асака, Андижанская область), группа компаний ADM Global (сборка Kia, Chery и Haval), а также узбекско-китайское СП BYD Uzbekistan Factory, собирающее гибридные и электрические автомобили.
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бизнес, узбекистан, kia, haval, byd, chevrolet
Бизнес, УЗБЕКИСТАН, Kia, Haval, BYD, Chevrolet
В Узбекистане в январе-сентябре выросло производство легковых автомобилей
В Узбекистане в январе-сентябре выросло производство легковых автомобилей на 9,2%
ТАШКЕНТ, 29 окт – ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в Узбекистане в январе-сентябре увеличилось на 9,2% по сравнению с годом ранее, до 356 318 единиц, следует из данных национального комитета по статистике республики, которые изучило РИА Новости.
В табличных данных указывается, что в январе-сентябре в стране было произведено 356 318 автомобилей, а за тот же период прошлого года - 326 370. Таким образом, рост составил 9,2%.
Статведомство также приводит данные в разрезе выпущенным моделей: Chevrolet Cobalt –120 672 (+4%), Chevrolet Damas – 65 538 (минус 3,4%), Chevrolet Tracker – 34 080 (минус 9,3%), Chevrolet Onix – 27 247 (+20,6%), Kia – 24 801 (+26,3%), BYD – 26 706 (рост в 1,9 раза), Haval – 6 953 (+11,3%), Chery – 7 221 (+5%).
По итогам прошлого года производство легковых автомобилей в Узбекистане по сравнению с 2024 годом увеличилось на 6,7%, до 457 833 единиц.
В Узбекистане в настоящее время производством легковых автомобилей в структуре АО "Узавтопром" занимаются Uzаuto Motors (бывшее СП GM Uzbekistan Асака, Андижанская область), группа компаний ADM Global (сборка Kia, Chery и Haval), а также узбекско-китайское СП BYD Uzbekistan Factory, собирающее гибридные и электрические автомобили.