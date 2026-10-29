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Узбекистан и Турция учредили Совет высокого уровня по поддержке бизнеса - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Узбекистан и Турция учредили Совет высокого уровня по поддержке бизнеса
Узбекистан и Турция учредили Совет высокого уровня по поддержке бизнеса - 29.10.2026, ПРАЙМ
Узбекистан и Турция учредили Совет высокого уровня по поддержке бизнеса
Власти Узбекистана и Турции учредили Совет высокого уровня по поддержке бизнеса и договорились расширить перечень товаров в рамках соглашения о преференциальной | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T19:57+0300
2026-10-29T19:57+0300
бизнес
мировая экономика
узбекистан
турция
анкара
шавкат мирзиеев
реджеп тайип эрдоган
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ТАШКЕНТ, 29 окт – ПРАЙМ. Власти Узбекистана и Турции учредили Совет высокого уровня по поддержке бизнеса и договорились расширить перечень товаров в рамках соглашения о преференциальной торговле, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева. Мирзиеев в четверг прибыл в Турцию с двухдневным рабочим визитом. В Анкаре состоялась его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между странами. "По итогам переговоров президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение об учреждении Совета высокого уровня по поддержке бизнеса", - говорится в сообщении. Также подписан пакет двусторонних документов, охватывающих различные направления многопланового долгосрочного партнерства. Среди них - протокол о расширении перечня товаров в рамках соглашения о преференциальной торговле. Межправительственное соглашение о преференциальной торговле было подписано 30 марта 2022 года в ходе визита Эрдогана в Узбекистан. В июле этого года стороны договорились расширить этот список с 12 до 20 групп товаров в легкой промышленности, агросекторе, электротехнической и химической отраслях. Стороны также подписали межправительственное соглашение о социальном обеспечении и административное соглашение по его реализации. Помимо этого, подписан дополнительный протокол о внесении изменений в протокол о заблаговременном обмене информацией о перемещении товаров и транспортных средств через государственные границы. "Подписанные документы направлены на дальнейшее расширение торгово-экономического сотрудничества, создание благоприятных условий для деловых кругов, а также обеспечение эффективной защиты социальных прав граждан двух стран", - добавили в пресс-службе узбекистанского президента. Турция входит в четверку основных внешнеторговых партнеров Узбекистана. По данным узбекистанской стороны, в 2025 году товарооборот между странами снизился на 0,5%, до 3,024 миллиарда долларов (3,7% в общем товарообороте Узбекистана).
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бизнес, мировая экономика, узбекистан, турция, анкара, шавкат мирзиеев, реджеп тайип эрдоган
Бизнес, Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, ТУРЦИЯ, Анкара, Шавкат Мирзиеев, Реджеп Тайип Эрдоган
19:57 29.10.2026
 
Узбекистан и Турция учредили Совет высокого уровня по поддержке бизнеса

Власти Узбекистана и Турции учредили Совет высокого уровня по поддержке бизнеса

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ТАШКЕНТ, 29 окт – ПРАЙМ. Власти Узбекистана и Турции учредили Совет высокого уровня по поддержке бизнеса и договорились расширить перечень товаров в рамках соглашения о преференциальной торговле, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева.
Мирзиеев в четверг прибыл в Турцию с двухдневным рабочим визитом. В Анкаре состоялась его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между странами.
"По итогам переговоров президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение об учреждении Совета высокого уровня по поддержке бизнеса", - говорится в сообщении.
Также подписан пакет двусторонних документов, охватывающих различные направления многопланового долгосрочного партнерства. Среди них - протокол о расширении перечня товаров в рамках соглашения о преференциальной торговле.
Межправительственное соглашение о преференциальной торговле было подписано 30 марта 2022 года в ходе визита Эрдогана в Узбекистан. В июле этого года стороны договорились расширить этот список с 12 до 20 групп товаров в легкой промышленности, агросекторе, электротехнической и химической отраслях.
Стороны также подписали межправительственное соглашение о социальном обеспечении и административное соглашение по его реализации. Помимо этого, подписан дополнительный протокол о внесении изменений в протокол о заблаговременном обмене информацией о перемещении товаров и транспортных средств через государственные границы.
"Подписанные документы направлены на дальнейшее расширение торгово-экономического сотрудничества, создание благоприятных условий для деловых кругов, а также обеспечение эффективной защиты социальных прав граждан двух стран", - добавили в пресс-службе узбекистанского президента.
Турция входит в четверку основных внешнеторговых партнеров Узбекистана. По данным узбекистанской стороны, в 2025 году товарооборот между странами снизился на 0,5%, до 3,024 миллиарда долларов (3,7% в общем товарообороте Узбекистана).
 
БизнесМировая экономикаУЗБЕКИСТАНТУРЦИЯАнкараШавкат МирзиеевРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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