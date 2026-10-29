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Производство автомобилей в Британии в сентябре выросло на 36,3%

Производство автомобилей в Британии в сентябре выросло на 36,3% - 29.10.2026, ПРАЙМ

Производство автомобилей в Британии в сентябре выросло на 36,3%

Производство автомобилей в Великобритании в сентябре поднялось на 36,3% в годовом выражении - до 74 031 машин, свидетельствуют данные британского Общества... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T12:34+0300

2026-10-29T12:34+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в сентябре поднялось на 36,3% в годовом выражении - до 74 031 машин, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). "В сентябре производство автомобилей в Великобритании выросло на 36,3% и составило 74 031 единицы... Данный рост - самый сильный с августа 2022 года - отражающий беспрецедентный киберинцидент, произошедший в прошлом году и приведший к остановке производства на крупнейшем автомобильном предприятии Великобритании", - говорится в сообщении. Для внутреннего рынка в сентябре было выпущено 18 318 автомобилей, что на 29,4% больше, чем в аналогичный период годом ранее. Выпуск на экспорт увеличился на 38,7% в годовом выражении, до 55 713 машин. Без учета коммерческих автомобилей (CV) производство выросло в сентябре на 38,6% в годовом выражении, до 70 831 единиц, в том числе 16 481 машину (+34,3%) произвели для внутреннего рынка и 54 350 (+40%) - на экспорт. Экспорт на три крупнейших автомобильных рынка - Китай, США и ЕС - значительно вырос, в первую очередь благодаря поставкам в Китай, которые увеличились примерно в 4,5 раза. За прошедшие девять месяцев автомобильное производство в стране снизилось на 3%, до 564 537 машин. "Рост показателей в сентябре приветствуются, но сравнение со сниженным значением год назад маскирует проблемы в обрабатывающей промышленности Великобритании", - приводится в релизе комментарий исполнительного директора SMMT Майка Хоуза. В начале сентября 2025 года Jaguar Land Rover заявила, что ее деятельность была серьезно нарушена в результате инцидента, связанного с кибербезопасностью. Министерство торговли страны отмечало, что этот инцидент оказал существенное влияние на цепочки поставок во всей автомобильной отрасли.

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бизнес, мировая экономика, великобритания, китай, сша, ес