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Венесуэла потребовала от Банка Англии вернуть золото

Венесуэла потребовала от Банка Англии вернуть золото - 29.10.2026, ПРАЙМ

Венесуэла потребовала от Банка Англии вернуть золото

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес на заседании совета министров потребовала от Банка Англии вернуть золотой запас, который находится в... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T02:05+0300

2026-10-29T02:05+0300

2026-10-29T02:05+0300

финансы

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МЕХИКО, 29 окт - ПРАЙМ. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес на заседании совета министров потребовала от Банка Англии вернуть золотой запас, который находится в британском учреждении. "Нет больше никаких оправданий. Банк Англии должен вернуть золото Венесуэлы, которое принадлежит венесуэльцам", - заявила Родригес в эфире государственного VTV. Она поручила венесуэльскому МИД и прокуратуре активизировать работу по возвращению золотого запаса и заявила, что не откажется от требования к Банку Англии вернуть золото. "Хватит оправданий. Это золото принадлежит венесуэльцам и венесуэлкам, а не Банку Англии", - подчеркнула политик. Родригес заявила, что Венесуэла на протяжении нескольких лет сталкивалась с неоправданными задержками в вопросе возврата актива. По ее словам, золото является резервом Центрального банка Венесуэлы и используется, в частности, для укрепления международных резервов страны. "То, что мы наблюдали все эти последние годы, по-простому называется волокитой, но это волокита, цель которой - незаконно присвоить золотые резервные ресурсы Венесуэлы", - сказала она. В хранилищах Банка Англии заблокирована в связи с санкциями 31 тонна золота из запасов Венесуэлы, его биржевая стоимость составляет несколько миллиардов долларов США. Решение разместить там часть золотого запаса страны было принято бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом (1998-2013). Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно призывал Великобританию вернуть стране золотой запас - правительство планировало использовать его для борьбы с пандемией COVID-19, а также закупки продуктов питания и лекарств через Программу развития Организации Объединенных Наций.

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финансы, мировая экономика, венесуэла, англия, сша, николас мадуро, банк англии, мид, центральные банки