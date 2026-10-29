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Венесуэла потребовала от Банка Англии вернуть золото
Венесуэла потребовала от Банка Англии вернуть золото - 29.10.2026, ПРАЙМ
Венесуэла потребовала от Банка Англии вернуть золото
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес на заседании совета министров потребовала от Банка Англии вернуть золотой запас, который находится в... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T02:05+0300
2026-10-29T02:05+0300
2026-10-29T02:05+0300
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центральные банки
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МЕХИКО, 29 окт - ПРАЙМ. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес на заседании совета министров потребовала от Банка Англии вернуть золотой запас, который находится в британском учреждении.
"Нет больше никаких оправданий. Банк Англии должен вернуть золото Венесуэлы, которое принадлежит венесуэльцам", - заявила Родригес в эфире государственного VTV.
Она поручила венесуэльскому МИД и прокуратуре активизировать работу по возвращению золотого запаса и заявила, что не откажется от требования к Банку Англии вернуть золото.
"Хватит оправданий. Это золото принадлежит венесуэльцам и венесуэлкам, а не Банку Англии", - подчеркнула политик.
Родригес заявила, что Венесуэла на протяжении нескольких лет сталкивалась с неоправданными задержками в вопросе возврата актива. По ее словам, золото является резервом Центрального банка Венесуэлы и используется, в частности, для укрепления международных резервов страны.
"То, что мы наблюдали все эти последние годы, по-простому называется волокитой, но это волокита, цель которой - незаконно присвоить золотые резервные ресурсы Венесуэлы", - сказала она.
В хранилищах Банка Англии заблокирована в связи с санкциями 31 тонна золота из запасов Венесуэлы, его биржевая стоимость составляет несколько миллиардов долларов США. Решение разместить там часть золотого запаса страны было принято бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом (1998-2013). Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно призывал Великобританию вернуть стране золотой запас - правительство планировало использовать его для борьбы с пандемией COVID-19, а также закупки продуктов питания и лекарств через Программу развития Организации Объединенных Наций.
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финансы, мировая экономика, венесуэла, англия, сша, николас мадуро, банк англии, мид, центральные банки
Финансы, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, Англия, США, Николас Мадуро, Банк Англии, МИД, центральные банки
Венесуэла потребовала от Банка Англии вернуть золото
Президент Венесуэлы Родригес потребовала от Банка Англии вернуть золотой запас
МЕХИКО, 29 окт - ПРАЙМ. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес на заседании совета министров потребовала от Банка Англии вернуть золотой запас, который находится в британском учреждении.
"Нет больше никаких оправданий. Банк Англии должен вернуть золото Венесуэлы, которое принадлежит венесуэльцам", - заявила Родригес в эфире государственного VTV.
Она поручила венесуэльскому МИД и прокуратуре активизировать работу по возвращению золотого запаса и заявила, что не откажется от требования к Банку Англии вернуть золото.
"Хватит оправданий. Это золото принадлежит венесуэльцам и венесуэлкам, а не Банку Англии", - подчеркнула политик.
Родригес заявила, что Венесуэла на протяжении нескольких лет сталкивалась с неоправданными задержками в вопросе возврата актива. По ее словам, золото является резервом Центрального банка Венесуэлы и используется, в частности, для укрепления международных резервов страны.
"То, что мы наблюдали все эти последние годы, по-простому называется волокитой, но это волокита, цель которой - незаконно присвоить золотые резервные ресурсы Венесуэлы", - сказала она.
В хранилищах Банка Англии заблокирована в связи с санкциями 31 тонна золота из запасов Венесуэлы, его биржевая стоимость составляет несколько миллиардов долларов США. Решение разместить там часть золотого запаса страны было принято бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом (1998-2013). Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно призывал Великобританию вернуть стране золотой запас - правительство планировало использовать его для борьбы с пандемией COVID-19, а также закупки продуктов питания и лекарств через Программу развития Организации Объединенных Наций.