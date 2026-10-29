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В МИД предостерегли Европу от ужесточения визового режима с Россией

В МИД предостерегли Европу от ужесточения визового режима с Россией - 29.10.2026, ПРАЙМ

В МИД предостерегли Европу от ужесточения визового режима с Россией

Если европейцы решат ужесточить визовый режим для граждан России, они накажут в первую очередь самих себя, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T10:21+0300

2026-10-29T10:21+0300

2026-10-29T10:21+0300

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СТАМБУЛ, 29 окт - ПРАЙМ. Если европейцы решат ужесточить визовый режим для граждан России, они накажут в первую очередь самих себя, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Они все время заявляли публично, что рассматривают санкции не как наказание русского народа, а как способ побудить Россию изменить свое поведение на международной арене. Но если они введут санкции, если запретят выдачу виз всем гражданам Российской Федерации - кого они наказывают? Прежде всего они наказывают себя", - сказал дипломат. Ранее эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на министра иностранных дел Маргуса Цахкну сообщала, что Эстония призвала страны Евросоюза прекратить выдачу россиянам туристических виз. Также министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен направила письмо в Еврокомиссию с призывом запретить выдавать туристические визы россиянам, как сообщал МИД страны. Еврокомиссия, как ожидается, представит свои предложения о новых адресных визовых ограничениях в начале 2027 года. В МИД РФ не раз называли ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам шенгенской визы дискриминацией по национальному признаку и примером лицемерия Брюсселя.

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россия, александр грушко, мид, ес, визы, европа, туризм