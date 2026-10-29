Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
VK за полгода заблокировал около шести миллионов вредоносных файлов - 29.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261029/vk-874773847.html
VK за полгода заблокировал около шести миллионов вредоносных файлов
VK за полгода заблокировал около шести миллионов вредоносных файлов - 29.10.2026, ПРАЙМ
VK за полгода заблокировал около шести миллионов вредоносных файлов
VK за последние полгода заблокировал около 6 миллионов вредоносных файлов, которые распространялись внутри национальной платформы "Макс", сообщил гендиректор... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T18:04+0300
2026-10-29T18:04+0300
технологии
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874773847.jpg?1793286245
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. VK за последние полгода заблокировал около 6 миллионов вредоносных файлов, которые распространялись внутри национальной платформы "Макс", сообщил гендиректор холдинга Владимир Кириенко в ходе форума Kazan Digital Week. "С компанией "Позитив" мы вместе разработали принцип песочницы, когда файлы, представляющие какую-то угрозу, отдельно анализируются, и в случае выявления вредоносного ПО блокируются платформой… Мы заблокировали за последние полгода около 6 миллионов файлов, пытавшихся распространяться внутри", - сказал он в ходе разговора о безопасности платформы "Макс". Кроме того, с начала запуска "Макса" компания заблокировала 4,5 миллиона мошеннических аккаунтов. "Мы знаем номер телефона, мы знаем, что с него происходили мошеннические действия, мы его заблокировали, он больше в "Максе" не может зарегистрироваться. И мы передали эту информацию в министерство цифрового развития", - пояснил Кириенко.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия
Технологии, РОССИЯ
18:04 29.10.2026
 
VK за полгода заблокировал около шести миллионов вредоносных файлов

Кириенко: VK за полгода заблокировал около шести миллионов вредоносных файлов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. VK за последние полгода заблокировал около 6 миллионов вредоносных файлов, которые распространялись внутри национальной платформы "Макс", сообщил гендиректор холдинга Владимир Кириенко в ходе форума Kazan Digital Week.
"С компанией "Позитив" мы вместе разработали принцип песочницы, когда файлы, представляющие какую-то угрозу, отдельно анализируются, и в случае выявления вредоносного ПО блокируются платформой… Мы заблокировали за последние полгода около 6 миллионов файлов, пытавшихся распространяться внутри", - сказал он в ходе разговора о безопасности платформы "Макс".
Кроме того, с начала запуска "Макса" компания заблокировала 4,5 миллиона мошеннических аккаунтов.
"Мы знаем номер телефона, мы знаем, что с него происходили мошеннические действия, мы его заблокировали, он больше в "Максе" не может зарегистрироваться. И мы передали эту информацию в министерство цифрового развития", - пояснил Кириенко.
 
ТехнологииРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала