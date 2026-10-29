https://1prime.ru/20261029/vk-874773847.html
VK за полгода заблокировал около шести миллионов вредоносных файлов
VK за полгода заблокировал около шести миллионов вредоносных файлов - 29.10.2026, ПРАЙМ
VK за полгода заблокировал около шести миллионов вредоносных файлов
VK за последние полгода заблокировал около 6 миллионов вредоносных файлов, которые распространялись внутри национальной платформы "Макс", сообщил гендиректор... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T18:04+0300
2026-10-29T18:04+0300
2026-10-29T18:04+0300
технологии
россия
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. VK за последние полгода заблокировал около 6 миллионов вредоносных файлов, которые распространялись внутри национальной платформы "Макс", сообщил гендиректор холдинга Владимир Кириенко в ходе форума Kazan Digital Week.
"С компанией "Позитив" мы вместе разработали принцип песочницы, когда файлы, представляющие какую-то угрозу, отдельно анализируются, и в случае выявления вредоносного ПО блокируются платформой… Мы заблокировали за последние полгода около 6 миллионов файлов, пытавшихся распространяться внутри", - сказал он в ходе разговора о безопасности платформы "Макс".
Кроме того, с начала запуска "Макса" компания заблокировала 4,5 миллиона мошеннических аккаунтов.
"Мы знаем номер телефона, мы знаем, что с него происходили мошеннические действия, мы его заблокировали, он больше в "Максе" не может зарегистрироваться. И мы передали эту информацию в министерство цифрового развития", - пояснил Кириенко.
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технологии, россия
VK за полгода заблокировал около шести миллионов вредоносных файлов
Кириенко: VK за полгода заблокировал около шести миллионов вредоносных файлов
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. VK за последние полгода заблокировал около 6 миллионов вредоносных файлов, которые распространялись внутри национальной платформы "Макс", сообщил гендиректор холдинга Владимир Кириенко в ходе форума Kazan Digital Week.
"С компанией "Позитив" мы вместе разработали принцип песочницы, когда файлы, представляющие какую-то угрозу, отдельно анализируются, и в случае выявления вредоносного ПО блокируются платформой… Мы заблокировали за последние полгода около 6 миллионов файлов, пытавшихся распространяться внутри", - сказал он в ходе разговора о безопасности платформы "Макс".
Кроме того, с начала запуска "Макса" компания заблокировала 4,5 миллиона мошеннических аккаунтов.
"Мы знаем номер телефона, мы знаем, что с него происходили мошеннические действия, мы его заблокировали, он больше в "Максе" не может зарегистрироваться. И мы передали эту информацию в министерство цифрового развития", - пояснил Кириенко.