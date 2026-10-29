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Вклад IT-отрасли в ВВП России вырос более чем вдвое за шесть лет

Вклад IT-отрасли в ВВП России вырос более чем вдвое за шесть лет - 29.10.2026, ПРАЙМ

Вклад IT-отрасли в ВВП России вырос более чем вдвое за шесть лет

Вклад IT-отрасли в ВВП России вырос более чем вдвое за последние шесть лет, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T16:35+0300

2026-10-29T16:35+0300

2026-10-29T16:35+0300

россия

михаил мишустин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874769492.jpg?1793280955

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Вклад IT-отрасли в ВВП России вырос более чем вдвое за последние шесть лет, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам международного форума Kazan Digital Week - 2026. "IT-отрасль сегодня активно развивается. За последние шесть лет ее доля в валовом внутреннем продукте страны выросла более чем вдвое", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что от скорости внедрения инноваций в современном мире зависит суверенитет страны, ее экономический рост, а также решение важнейших социальных задач. Мишустин напомнил, что правительство уделяет особое внимание формированию комфортных условий для компаний, занятых в IT-сфере. А с прошлого года действует профильный национальный проект. "Он стимулирует создание отечественных передовых разработок, цифровых платформ и продуктов. Обеспечивает их широкое практическое применение во всех областях. Прежде всего – в промышленности и транспорте, здравоохранении, сельском хозяйстве и государственном управлении", - добавил глава правительства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, михаил мишустин