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Вклад IT-отрасли в ВВП России вырос более чем вдвое за шесть лет
Вклад IT-отрасли в ВВП России вырос более чем вдвое за шесть лет - 29.10.2026, ПРАЙМ
Вклад IT-отрасли в ВВП России вырос более чем вдвое за шесть лет
Вклад IT-отрасли в ВВП России вырос более чем вдвое за последние шесть лет, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:35+0300
2026-10-29T16:35+0300
2026-10-29T16:35+0300
россия
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874769492.jpg?1793280955
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Вклад IT-отрасли в ВВП России вырос более чем вдвое за последние шесть лет, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам международного форума Kazan Digital Week - 2026.
"IT-отрасль сегодня активно развивается. За последние шесть лет ее доля в валовом внутреннем продукте страны выросла более чем вдвое", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что от скорости внедрения инноваций в современном мире зависит суверенитет страны, ее экономический рост, а также решение важнейших социальных задач.
Мишустин напомнил, что правительство уделяет особое внимание формированию комфортных условий для компаний, занятых в IT-сфере. А с прошлого года действует профильный национальный проект.
"Он стимулирует создание отечественных передовых разработок, цифровых платформ и продуктов. Обеспечивает их широкое практическое применение во всех областях. Прежде всего – в промышленности и транспорте, здравоохранении, сельском хозяйстве и государственном управлении", - добавил глава правительства.
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россия, михаил мишустин
Вклад IT-отрасли в ВВП России вырос более чем вдвое за шесть лет
Мишустин: доля IT-отрасли в ВВП России выросла более чем вдвое за шесть лет
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Вклад IT-отрасли в ВВП России вырос более чем вдвое за последние шесть лет, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам международного форума Kazan Digital Week - 2026.
"IT-отрасль сегодня активно развивается. За последние шесть лет ее доля в валовом внутреннем продукте страны выросла более чем вдвое", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что от скорости внедрения инноваций в современном мире зависит суверенитет страны, ее экономический рост, а также решение важнейших социальных задач.
Мишустин напомнил, что правительство уделяет особое внимание формированию комфортных условий для компаний, занятых в IT-сфере. А с прошлого года действует профильный национальный проект.
"Он стимулирует создание отечественных передовых разработок, цифровых платформ и продуктов. Обеспечивает их широкое практическое применение во всех областях. Прежде всего – в промышленности и транспорте, здравоохранении, сельском хозяйстве и государственном управлении", - добавил глава правительства.