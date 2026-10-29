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Власти Венесуэлы проводят оценку находящихся в собственности активов - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Власти Венесуэлы проводят оценку находящихся в собственности активов
Власти Венесуэлы проводят оценку находящихся в собственности активов - 29.10.2026, ПРАЙМ
Власти Венесуэлы проводят оценку находящихся в собственности активов
Власти Венесуэлы проводят оценку находящихся в собственности государства активов, которые могут быть предложены частному сектору или возвращены их бывшим... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T19:20+0300
2026-10-29T19:20+0300
венесуэла
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МЕХИКО, 29 окт - ПРАЙМ. Власти Венесуэлы проводят оценку находящихся в собственности государства активов, которые могут быть предложены частному сектору или возвращены их бывшим владельцам, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес в телеобращении. "Я поручила провести оценку не являющихся необходимыми активов, находящихся в руках государства, которые могут быть предложены частному сектору или возвращены их бывшим владельцам. Эта работа уже продвинулась", - сказала Родригес. Она подчеркнула, что частная собственность является правом, защищенным и гарантированным конституцией Венесуэлы. Родригес отметила, что в рамках экономического диалога в стране уже заключен 61 контракт в нефтегазовой сфере с национальными и международными инвесторами в соответствии с новым законом об углеводородах. По ее словам, еще 44 соглашения находятся на стадии переговоров. Кроме того, по словам политика, продолжаются переговоры в горнодобывающей отрасли, в том числе в сферах добычи золота, алюминия и железа.
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40
192
40
ПРАЙМ
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40
венесуэла
ВЕНЕСУЭЛА
19:20 29.10.2026
 
Власти Венесуэлы проводят оценку находящихся в собственности активов

Власти Венесуэлы проводят оценку активов, которые могут быть предложены частному сектору

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МЕХИКО, 29 окт - ПРАЙМ. Власти Венесуэлы проводят оценку находящихся в собственности государства активов, которые могут быть предложены частному сектору или возвращены их бывшим владельцам, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес в телеобращении.
"Я поручила провести оценку не являющихся необходимыми активов, находящихся в руках государства, которые могут быть предложены частному сектору или возвращены их бывшим владельцам. Эта работа уже продвинулась", - сказала Родригес.
Она подчеркнула, что частная собственность является правом, защищенным и гарантированным конституцией Венесуэлы.
Родригес отметила, что в рамках экономического диалога в стране уже заключен 61 контракт в нефтегазовой сфере с национальными и международными инвесторами в соответствии с новым законом об углеводородах. По ее словам, еще 44 соглашения находятся на стадии переговоров.
Кроме того, по словам политика, продолжаются переговоры в горнодобывающей отрасли, в том числе в сферах добычи золота, алюминия и железа.
 
ВЕНЕСУЭЛА
 
 
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