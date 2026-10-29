https://1prime.ru/20261029/vlasti-874778457.html

Власти Венесуэлы проводят оценку находящихся в собственности активов

Власти Венесуэлы проводят оценку находящихся в собственности активов - 29.10.2026, ПРАЙМ

Власти Венесуэлы проводят оценку находящихся в собственности активов

Власти Венесуэлы проводят оценку находящихся в собственности государства активов, которые могут быть предложены частному сектору или возвращены их бывшим... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T19:20+0300

2026-10-29T19:20+0300

2026-10-29T19:20+0300

венесуэла

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874778457.jpg?1793290835

МЕХИКО, 29 окт - ПРАЙМ. Власти Венесуэлы проводят оценку находящихся в собственности государства активов, которые могут быть предложены частному сектору или возвращены их бывшим владельцам, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес в телеобращении. "Я поручила провести оценку не являющихся необходимыми активов, находящихся в руках государства, которые могут быть предложены частному сектору или возвращены их бывшим владельцам. Эта работа уже продвинулась", - сказала Родригес. Она подчеркнула, что частная собственность является правом, защищенным и гарантированным конституцией Венесуэлы. Родригес отметила, что в рамках экономического диалога в стране уже заключен 61 контракт в нефтегазовой сфере с национальными и международными инвесторами в соответствии с новым законом об углеводородах. По ее словам, еще 44 соглашения находятся на стадии переговоров. Кроме того, по словам политика, продолжаются переговоры в горнодобывающей отрасли, в том числе в сферах добычи золота, алюминия и железа.

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венесуэла