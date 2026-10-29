https://1prime.ru/20261029/vlasti-874782986.html

Власти Дагестана планируют к 2030 году увеличить объем туристических услуг

Власти Дагестана планируют к 2030 году увеличить объем туристических услуг - 29.10.2026, ПРАЙМ

Власти Дагестана планируют к 2030 году увеличить объем туристических услуг

Власти Дагестана рассчитывают к 2030 году увеличить объем туристических услуг до 30 миллиардов рублей, сообщил председатель правительства региона Магомед... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T20:46+0300

2026-10-29T20:46+0300

2026-10-29T20:46+0300

бизнес

туризм

дагестан

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874782986.jpg?1793295968

МАХАЧКАЛА, 29 окт - ПРАЙМ. Власти Дагестана рассчитывают к 2030 году увеличить объем туристических услуг до 30 миллиардов рублей, сообщил председатель правительства региона Магомед Рамазанов, выступая на сессии парламента республики. "К завершению летнего сезона 2026 года объем услуг в туристической индустрии достиг более 12 миллиардов рублей, общая численность занятых в сфере туризма составила около 12 тысяч человек… Наша цель к 2030 году – принять 2,5 миллиона туристов и увеличить объем услуг в сфере туризма не менее чем до 30 миллиардов рублей", – сказал Рамазанов. Премьер отметил, что развивающийся туристический комплекс Дагестана оказывает существенное положительное влияние на экономику региона. По его словам, в республике увеличилось количество гостиниц и других средств размещения, в том числе благодаря работе по легализации их деятельности. Как рассказал Рамазанов, стоит задача закрепить туризм в статусе одной из ключевых отраслей экономики, обеспечив круглогодичный характер туристского потока, развитие событийного, сельского и горного туризма. Ранее в правительстве Дагестана сообщали, что в 2025 году объем туристических услуг в республике достиг 23,6 миллиарда рублей. Турпоток в регион в прошлом году достиг 1,98 миллиона человек.

дагестан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, дагестан