https://1prime.ru/20261029/vnukovo-874754781.html
Во Внуково прибыли 16 самолетов, отправленных на запасные аэродромы
Во Внуково прибыли 16 самолетов, отправленных на запасные аэродромы - 29.10.2026, ПРАЙМ
Во Внуково прибыли 16 самолетов, отправленных на запасные аэродромы
В аэропорт "Внуково" прибыли 16 самолетов, отправленных на запасные аэродромы из-за временных ограничений, сообщила авиагавань. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T12:52+0300
2026-10-29T12:52+0300
2026-10-29T12:52+0300
бизнес
здоровье
аэропорт внуково
росавиация
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. В аэропорт "Внуково" прибыли 16 самолетов, отправленных на запасные аэродромы из-за временных ограничений, сообщила авиагавань.
"16 бортов, уходившие на запасные аэродромы, уже прибыли во Внуково", - говорится в сообщении.
Всего за текущие сутки "Внуково" по состоянию на 12.15 мск принял 51 рейс и отправил 44, отметили в пресс-службе аэропорта.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов несколько раз вводились в аэропорту "Внуково" ночью с 28 на 29 октября, сообщала Росавиация.
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бизнес, здоровье, аэропорт внуково, росавиация
Бизнес, Здоровье, аэропорт Внуково, Росавиация
Во Внуково прибыли 16 самолетов, отправленных на запасные аэродромы
Во Внуково прибыли 16 самолетов, отправленных на запасные аэродромы из-за ограничений
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. В аэропорт "Внуково" прибыли 16 самолетов, отправленных на запасные аэродромы из-за временных ограничений, сообщила авиагавань.
"16 бортов, уходившие на запасные аэродромы, уже прибыли во Внуково", - говорится в сообщении.
Всего за текущие сутки "Внуково" по состоянию на 12.15 мск принял 51 рейс и отправил 44, отметили в пресс-службе аэропорта.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов несколько раз вводились в аэропорту "Внуково" ночью с 28 на 29 октября, сообщала Росавиация.