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Во Внуково прибыли 16 самолетов, отправленных на запасные аэродромы

Во Внуково прибыли 16 самолетов, отправленных на запасные аэродромы - 29.10.2026, ПРАЙМ

Во Внуково прибыли 16 самолетов, отправленных на запасные аэродромы

В аэропорт "Внуково" прибыли 16 самолетов, отправленных на запасные аэродромы из-за временных ограничений, сообщила авиагавань. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T12:52+0300

2026-10-29T12:52+0300

2026-10-29T12:52+0300

бизнес

здоровье

аэропорт внуково

росавиация

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. В аэропорт "Внуково" прибыли 16 самолетов, отправленных на запасные аэродромы из-за временных ограничений, сообщила авиагавань. "16 бортов, уходившие на запасные аэродромы, уже прибыли во Внуково", - говорится в сообщении. Всего за текущие сутки "Внуково" по состоянию на 12.15 мск принял 51 рейс и отправил 44, отметили в пресс-службе аэропорта. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов несколько раз вводились в аэропорту "Внуково" ночью с 28 на 29 октября, сообщала Росавиация.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, здоровье, аэропорт внуково, росавиация