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Чистый убыток Volkswagen в III квартале вырос в 5,4 раза

Чистый убыток Volkswagen в III квартале вырос в 5,4 раза - 29.10.2026, ПРАЙМ

Чистый убыток Volkswagen в III квартале вырос в 5,4 раза

Убыток после налогообложения крупнейшего европейского автомобильного концерна Volkswagen Group в третьем квартале 2026 года вырос в 5,4 раза в годовом выражении | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T10:59+0300

2026-10-29T10:59+0300

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финансы

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Убыток после налогообложения крупнейшего европейского автомобильного концерна Volkswagen Group в третьем квартале 2026 года вырос в 5,4 раза в годовом выражении - до 5,822 миллиарда евро, следует из отчетности компании. Операционный убыток по итогам квартала увеличился в 4,5 раза и составил 5,86 миллиарда евро. Квартальная выручка сократилась на 6,3% в годовом выражении - до 75,277 миллиарда евро. Продажи автомобилей в третьем квартале снизились на 14,3%, до 1,885 миллиона единиц. Их производство также сократилось - на 15,9%, до 1,786 миллиона машин. Убыток после налогообложения по итогам первых трех кварталов года составил 2,72 миллиарда евро после прибыли в 3,405 миллиарда евро годом ранее. С начала года продажи снизились на 9% - до 6,011 миллиона автомобилей, производство сократилось на 10,3% - до 5,957 миллиона машин. Компания ожидает выручку по итогам 2026 года порядка в 315 миллиардов евро. Концерн Volkswagen уже длительное время переживает серьезные производственные проблемы, включая высокие затраты, избыточные мощности, растущую конкуренцию со стороны Китая и повышенные американские пошлины. Поэтому автопроизводитель планирует масштабную реструктуризацию своей деятельности, включая закрытие четырех заводов в Германии. В числе прочего Volkswagen планирует сократить к концу десятилетия до 100 тысяч рабочих мест на своих заводах по всему миру или уменьшить количество выпускаемых моделей. Volkswagen - немецкий автомобильный концерн, штаб-квартира которого находится в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и крупнейших европейских автопроизводителей.

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бизнес, финансы, китай, германия, volkswagen