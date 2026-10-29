https://1prime.ru/20261029/vsu-874741480.html

Украина при Зеленском потратила на ВСУ более 290 миллиардов долларов

Украина при Зеленском потратила на ВСУ более 290 миллиардов долларов - 29.10.2026, ПРАЙМ

Украина при Зеленском потратила на ВСУ более 290 миллиардов долларов

Украина потратила на финансирование ВСУ 290,44 миллиарда долларов с момента вступления Владимира Зеленского в должность в 2019 году, следует из данных... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T10:24+0300

2026-10-29T10:24+0300

2026-10-29T10:24+0300

финансы

мировая экономика

украина

запад

владимир зеленский

всу

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874741480.jpg?1793258685

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Украина потратила на финансирование ВСУ 290,44 миллиарда долларов с момента вступления Владимира Зеленского в должность в 2019 году, следует из данных украинского Минфина, которые проанализировало РИА Новости. Начиная с июня 2019 года, то есть после начала срока полномочий Зеленского в конце мая 2019, до августа 2026 года Киев выделил на содержание ВСУ 11356 миллиарда гривен. В пересчете по среднегодовому курсу гривны к доллару для каждого соответствующего периода эта сумма эквивалента 290,44 миллиарда долларам. В эту сумму входят только прямые бюджетные расходы Украины на закупку вооружения и техники, зарплаты военнослужащим, финансирование логистики, снабжения, инфраструктуры и других потребностей ВСУ. В нее не включена стоимость вооружения, которое Украина получает от спонсоров. По данным украинского Минфина, до конца года страна планирует направить на ВСУ еще 1,94 триллиона гривен, или 43,2 миллиарда долларов. На фоне предполагаемого дефицита в 37 миллиардов долларов и роста государственного долга до 276 миллиардов долларов в следующем году Украина собирается направить на финансирование ВСУ больше, чем в предыдущие годы конфликта. Согласно проекту бюджета на 2027 год, сумма, выделенная на финансирование ВСУ, достигнет 108,3 миллиарда долларов. В МИД России не раз заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Весной 2022 года Москва и Киев вели мирные переговоры в Стамбуле, однако позднее украинская сторона отказалась от диалога. О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг последнего опустился до 4%.

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, украина, запад, владимир зеленский, всу