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ВВП США в III квартале вырос на 3,4%
ВВП США в III квартале вырос на 3,4% - 29.10.2026, ПРАЙМ
ВВП США в III квартале вырос на 3,4%
ВВП США в третьем квартале, согласно первой оценке, вырос на 3,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T15:40+0300
2026-10-29T15:40+0300
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мировая экономика
сша
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. ВВП США в третьем квартале, согласно первой оценке, вырос на 3,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста ВВП США в отчетном периоде на 3,2% в пересчете на год.
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мировая экономика, сша
ВВП США в III квартале вырос на 3,4%
Министерство торговли США: ВВП США в третьем квартале вырос на 3,4% в пересчете на год