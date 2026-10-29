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Выручка "Городских сервисов" "Яндекса" по МСФО выросла на 11%

Выручка "Городских сервисов" "Яндекса" по МСФО выросла на 11% - 29.10.2026, ПРАЙМ

Выручка "Городских сервисов" "Яндекса" по МСФО выросла на 11%

Выручка сегмента "Городские сервисы" "Яндекса", куда входят электронная коммерция, "райдтех" (все связанное с перемещениями по городу), доставка и другие... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T09:18+0300

2026-10-29T09:18+0300

2026-10-29T09:30+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Выручка сегмента "Городские сервисы" "Яндекса", куда входят электронная коммерция, "райдтех" (все связанное с перемещениями по городу), доставка и другие сервисы O2O (связь онлайна и офлайна), выросла по итогам прошлого квартала на 11% и составила 222,7 миллиарда рублей, говорится в отчете компании по МСФО. "Городские сервисы, включающие в себя сегменты электронная коммерция, "Райдтех", "Доставка" и другие O2O-сервисы: общая выручка блока в третьем квартале выросла на 11% и составила 222,7 миллиарда рублей. По итогам девяти месяцев – на 16%, до 648,8 миллиарда рублей", - говорится в отчете. Кроме того, общий квартальный скорректированный показатель EBITDA составил 28,9 миллиарда рублей и вырос на 53% год к году. В компании сообщили, что факторами роста стали продолжающаяся работа над оптимизацией экономики "райдтеха", а также увеличение показателя "Яндекс Еды" на 75%. Компания добавила, что количество активных пользователей "Городских сервисов" выросло на 5% и составило 61,1 миллион в месяц.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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