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Выручка "Городских сервисов" "Яндекса" по МСФО выросла на 11% - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Выручка "Городских сервисов" "Яндекса" по МСФО выросла на 11%
Выручка "Городских сервисов" "Яндекса" по МСФО выросла на 11% - 29.10.2026, ПРАЙМ
Выручка "Городских сервисов" "Яндекса" по МСФО выросла на 11%
Выручка сегмента "Городские сервисы" "Яндекса", куда входят электронная коммерция, "райдтех" (все связанное с перемещениями по городу), доставка и другие... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T09:18+0300
2026-10-29T09:30+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Выручка сегмента "Городские сервисы" "Яндекса", куда входят электронная коммерция, "райдтех" (все связанное с перемещениями по городу), доставка и другие сервисы O2O (связь онлайна и офлайна), выросла по итогам прошлого квартала на 11% и составила 222,7 миллиарда рублей, говорится в отчете компании по МСФО. "Городские сервисы, включающие в себя сегменты электронная коммерция, "Райдтех", "Доставка" и другие O2O-сервисы: общая выручка блока в третьем квартале выросла на 11% и составила 222,7 миллиарда рублей. По итогам девяти месяцев – на 16%, до 648,8 миллиарда рублей", - говорится в отчете. Кроме того, общий квартальный скорректированный показатель EBITDA составил 28,9 миллиарда рублей и вырос на 53% год к году. В компании сообщили, что факторами роста стали продолжающаяся работа над оптимизацией экономики "райдтеха", а также увеличение показателя "Яндекс Еды" на 75%. Компания добавила, что количество активных пользователей "Городских сервисов" выросло на 5% и составило 61,1 миллион в месяц.
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192
40
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40
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технологии, бизнес, финансы, яндекс, яндекс.еда
Технологии, Бизнес, Финансы, Яндекс, Яндекс.Еда
09:18 29.10.2026 (обновлено: 09:30 29.10.2026)
 
Выручка "Городских сервисов" "Яндекса" по МСФО выросла на 11%

Выручка "Городских сервисов" "Яндекса" по МСФО в III квартале выросла на 11%

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Выручка сегмента "Городские сервисы" "Яндекса", куда входят электронная коммерция, "райдтех" (все связанное с перемещениями по городу), доставка и другие сервисы O2O (связь онлайна и офлайна), выросла по итогам прошлого квартала на 11% и составила 222,7 миллиарда рублей, говорится в отчете компании по МСФО.
"Городские сервисы, включающие в себя сегменты электронная коммерция, "Райдтех", "Доставка" и другие O2O-сервисы: общая выручка блока в третьем квартале выросла на 11% и составила 222,7 миллиарда рублей. По итогам девяти месяцев – на 16%, до 648,8 миллиарда рублей", - говорится в отчете.
Кроме того, общий квартальный скорректированный показатель EBITDA составил 28,9 миллиарда рублей и вырос на 53% год к году.
В компании сообщили, что факторами роста стали продолжающаяся работа над оптимизацией экономики "райдтеха", а также увеличение показателя "Яндекс Еды" на 75%.
Компания добавила, что количество активных пользователей "Городских сервисов" выросло на 5% и составило 61,1 миллион в месяц.
 
ТехнологииБизнесФинансыЯндексЯндекс.Еда
 
 
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