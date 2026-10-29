Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выручка Renault в третьем квартале выросла на 1,5% - 29.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261029/vyruchka-874739909.html
Выручка Renault в третьем квартале выросла на 1,5%
Выручка Renault в третьем квартале выросла на 1,5% - 29.10.2026, ПРАЙМ
Выручка Renault в третьем квартале выросла на 1,5%
Выручка французской автомобилестроительной группы Renault в третьем квартале 2026 года выросла на 1,5% в годовом выражении, до 11,596 миллиарда евро, следует из | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T09:49+0300
2026-10-29T09:49+0300
бизнес
финансы
renault
renault-nissan-mitsubishi
renault duster
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874739909.jpg?1793256560
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Выручка французской автомобилестроительной группы Renault в третьем квартале 2026 года выросла на 1,5% в годовом выражении, до 11,596 миллиарда евро, следует из финансовой отчетности компании. При этом на выручку от продажи автомобилей приходится 9,835 миллиарда евро, что несколько ниже (на 0,04%) показателя за аналогичный период прошлого года. Компания продала 497 799 автомашин, что на 6% ниже по сравнению с третьим кварталом 2025 года. Продажи бренда Renault сократились на 2,9% в годовом выражении, до 349 901 машины, Dacia - на 12,8%, до 144 175 автомобилей. Суммарно за три квартала года выручка компании выросла на 7,1% в годовом выражении, до 41,848 миллиарда евро, в том числе на выручку от автомобилей пришлось 36,641 миллиарда евро, что на 6,6% больше, чем годом ранее. Продажи автомобилей в январе-сентябре сократились на 2,2%, до 1 662 222 машин, в том числе бренда Renault - поднялись на 1,1%, до 1 178 946 автомобилей, Dacia - снизились на 9,7%, до 471 007 машин. Renault S.A. - одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, основана в 1898 году. Входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Штат компании составляет более чем 100 тысяч сотрудников.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, renault, renault-nissan-mitsubishi, renault duster
Бизнес, Финансы, Renault, Renault-Nissan-Mitsubishi, Renault Duster
09:49 29.10.2026
 
Выручка Renault в третьем квартале выросла на 1,5%

Выручка Renault в III квартале 2026 года выросла на 1,5%, до 11,596 миллиарда евро

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Выручка французской автомобилестроительной группы Renault в третьем квартале 2026 года выросла на 1,5% в годовом выражении, до 11,596 миллиарда евро, следует из финансовой отчетности компании.
При этом на выручку от продажи автомобилей приходится 9,835 миллиарда евро, что несколько ниже (на 0,04%) показателя за аналогичный период прошлого года.
Компания продала 497 799 автомашин, что на 6% ниже по сравнению с третьим кварталом 2025 года. Продажи бренда Renault сократились на 2,9% в годовом выражении, до 349 901 машины, Dacia - на 12,8%, до 144 175 автомобилей.
Суммарно за три квартала года выручка компании выросла на 7,1% в годовом выражении, до 41,848 миллиарда евро, в том числе на выручку от автомобилей пришлось 36,641 миллиарда евро, что на 6,6% больше, чем годом ранее.
Продажи автомобилей в январе-сентябре сократились на 2,2%, до 1 662 222 машин, в том числе бренда Renault - поднялись на 1,1%, до 1 178 946 автомобилей, Dacia - снизились на 9,7%, до 471 007 машин.
Renault S.A. - одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, основана в 1898 году. Входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Штат компании составляет более чем 100 тысяч сотрудников.
 
БизнесФинансыRenaultRenault-Nissan-MitsubishiRenault Duster
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала