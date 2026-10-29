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Выручка Renault в третьем квартале выросла на 1,5%
Выручка Renault в третьем квартале выросла на 1,5% - 29.10.2026, ПРАЙМ
Выручка Renault в третьем квартале выросла на 1,5%
Выручка французской автомобилестроительной группы Renault в третьем квартале 2026 года выросла на 1,5% в годовом выражении, до 11,596 миллиарда евро, следует из | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T09:49+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Выручка французской автомобилестроительной группы Renault в третьем квартале 2026 года выросла на 1,5% в годовом выражении, до 11,596 миллиарда евро, следует из финансовой отчетности компании.
При этом на выручку от продажи автомобилей приходится 9,835 миллиарда евро, что несколько ниже (на 0,04%) показателя за аналогичный период прошлого года.
Компания продала 497 799 автомашин, что на 6% ниже по сравнению с третьим кварталом 2025 года. Продажи бренда Renault сократились на 2,9% в годовом выражении, до 349 901 машины, Dacia - на 12,8%, до 144 175 автомобилей.
Суммарно за три квартала года выручка компании выросла на 7,1% в годовом выражении, до 41,848 миллиарда евро, в том числе на выручку от автомобилей пришлось 36,641 миллиарда евро, что на 6,6% больше, чем годом ранее.
Продажи автомобилей в январе-сентябре сократились на 2,2%, до 1 662 222 машин, в том числе бренда Renault - поднялись на 1,1%, до 1 178 946 автомобилей, Dacia - снизились на 9,7%, до 471 007 машин.
Renault S.A. - одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, основана в 1898 году. Входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Штат компании составляет более чем 100 тысяч сотрудников.
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бизнес, финансы, renault, renault-nissan-mitsubishi, renault duster
Бизнес, Финансы, Renault, Renault-Nissan-Mitsubishi, Renault Duster
Выручка Renault в третьем квартале выросла на 1,5%
Выручка Renault в III квартале 2026 года выросла на 1,5%, до 11,596 миллиарда евро
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Выручка французской автомобилестроительной группы Renault в третьем квартале 2026 года выросла на 1,5% в годовом выражении, до 11,596 миллиарда евро, следует из финансовой отчетности компании.
При этом на выручку от продажи автомобилей приходится 9,835 миллиарда евро, что несколько ниже (на 0,04%) показателя за аналогичный период прошлого года.
Компания продала 497 799 автомашин, что на 6% ниже по сравнению с третьим кварталом 2025 года. Продажи бренда Renault сократились на 2,9% в годовом выражении, до 349 901 машины, Dacia - на 12,8%, до 144 175 автомобилей.
Суммарно за три квартала года выручка компании выросла на 7,1% в годовом выражении, до 41,848 миллиарда евро, в том числе на выручку от автомобилей пришлось 36,641 миллиарда евро, что на 6,6% больше, чем годом ранее.
Продажи автомобилей в январе-сентябре сократились на 2,2%, до 1 662 222 машин, в том числе бренда Renault - поднялись на 1,1%, до 1 178 946 автомобилей, Dacia - снизились на 9,7%, до 471 007 машин.
Renault S.A. - одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, основана в 1898 году. Входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Штат компании составляет более чем 100 тысяч сотрудников.