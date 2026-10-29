https://1prime.ru/20261029/vyruchka-874745530.html

Выручка Carlsberg за три квартала выросла на 3,4%

Выручка Carlsberg за три квартала выросла на 3,4% - 29.10.2026, ПРАЙМ

Выручка Carlsberg за три квартала выросла на 3,4%

Выручка группы компаний Carlsberg, одного из ведущих мировых производителей пива, по итогам первых трех кварталов 2026 года выросла на 3,4% в годовом выражении, | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T11:17+0300

2026-10-29T11:17+0300

2026-10-29T11:18+0300

бизнес

финансы

азия

восточная европа

индия

carlsberg

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874745530.jpg?1793261914

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Выручка группы компаний Carlsberg, одного из ведущих мировых производителей пива, по итогам первых трех кварталов 2026 года выросла на 3,4% в годовом выражении, до 72,334 миллиарда датских крон (10,8 миллиарда долларов), следует из финансовой отчетности группы. По итогам третьего квартала выручка группы выросла на 4,9% в годовом выражении, до 25,281 миллиарда крон (3,8 миллиарда долларов), прогноз составлял ​25,137 миллиарда крон. Общий органический рост выручки группы за три месяца составил 3%, в Западной Европе - 2,5%, в Азии зафиксировано органическое снижение на 4,6%, в Центральной и Восточной Европе и Индии органический рост составил 11,7%. Продажи пива в натуральном выражении за три квартала сократились на 1,9% в годовом выражении и составили 78,9 миллиона гектолитров. А только за третий квартал продажи составили 26,7 миллиона гектолитров, что на 3,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Компания сохранила прогноз органического роста операционной прибыли в текущем году на уровне 4-6%. Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 180 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg и другие. Штат компании составляет около 37 тысяч человек.

азия

восточная европа

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, азия, восточная европа, индия, carlsberg