Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выручка Carlsberg за три квартала выросла на 3,4% - 29.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261029/vyruchka-874745530.html
Выручка Carlsberg за три квартала выросла на 3,4%
Выручка Carlsberg за три квартала выросла на 3,4% - 29.10.2026, ПРАЙМ
Выручка Carlsberg за три квартала выросла на 3,4%
Выручка группы компаний Carlsberg, одного из ведущих мировых производителей пива, по итогам первых трех кварталов 2026 года выросла на 3,4% в годовом выражении, | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T11:17+0300
2026-10-29T11:18+0300
бизнес
финансы
азия
восточная европа
индия
carlsberg
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874745530.jpg?1793261914
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Выручка группы компаний Carlsberg, одного из ведущих мировых производителей пива, по итогам первых трех кварталов 2026 года выросла на 3,4% в годовом выражении, до 72,334 миллиарда датских крон (10,8 миллиарда долларов), следует из финансовой отчетности группы. По итогам третьего квартала выручка группы выросла на 4,9% в годовом выражении, до 25,281 миллиарда крон (3,8 миллиарда долларов), прогноз составлял ​25,137 миллиарда крон. Общий органический рост выручки группы за три месяца составил 3%, в Западной Европе - 2,5%, в Азии зафиксировано органическое снижение на 4,6%, в Центральной и Восточной Европе и Индии органический рост составил 11,7%. Продажи пива в натуральном выражении за три квартала сократились на 1,9% в годовом выражении и составили 78,9 миллиона гектолитров. А только за третий квартал продажи составили 26,7 миллиона гектолитров, что на 3,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Компания сохранила прогноз органического роста операционной прибыли в текущем году на уровне 4-6%. Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 180 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg и другие. Штат компании составляет около 37 тысяч человек.
азия
восточная европа
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, азия, восточная европа, индия, carlsberg
Бизнес, Финансы, АЗИЯ, ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, ИНДИЯ, Carlsberg
11:17 29.10.2026 (обновлено: 11:18 29.10.2026)
 
Выручка Carlsberg за три квартала выросла на 3,4%

Выручка Carlsberg в январе-сентябре выросла на 3,4%, до 10,8 миллиарда долларов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Выручка группы компаний Carlsberg, одного из ведущих мировых производителей пива, по итогам первых трех кварталов 2026 года выросла на 3,4% в годовом выражении, до 72,334 миллиарда датских крон (10,8 миллиарда долларов), следует из финансовой отчетности группы.
По итогам третьего квартала выручка группы выросла на 4,9% в годовом выражении, до 25,281 миллиарда крон (3,8 миллиарда долларов), прогноз составлял ​25,137 миллиарда крон.
Общий органический рост выручки группы за три месяца составил 3%, в Западной Европе - 2,5%, в Азии зафиксировано органическое снижение на 4,6%, в Центральной и Восточной Европе и Индии органический рост составил 11,7%.
Продажи пива в натуральном выражении за три квартала сократились на 1,9% в годовом выражении и составили 78,9 миллиона гектолитров. А только за третий квартал продажи составили 26,7 миллиона гектолитров, что на 3,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Компания сохранила прогноз органического роста операционной прибыли в текущем году на уровне 4-6%.
Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 180 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg и другие. Штат компании составляет около 37 тысяч человек.
 
БизнесФинансыАЗИЯВОСТОЧНАЯ ЕВРОПАИНДИЯCarlsberg
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала