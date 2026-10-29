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Чистая прибыль X5 по МСФО за январь-сентябрь снизилась на 22%, - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль X5 по МСФО за январь-сентябрь снизилась на 22%,
Чистая прибыль X5 по МСФО за январь-сентябрь снизилась на 22%, - 29.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль X5 по МСФО за январь-сентябрь снизилась на 22%,
Чистая прибыль группы X5 по МСФО по итогам трех первых кварталов года снизилась на 21,9% в годовом выражении, до 51,4 миллиарда рублей, сообщила компания. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T10:21+0300
2026-10-29T10:40+0300
x5 retail group
бизнес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874741194.jpg?1793259627
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы X5 по МСФО по итогам трех первых кварталов года снизилась на 21,9% в годовом выражении, до 51,4 миллиарда рублей, сообщила компания.Так, согласно отчетным данным, чистая прибыль группы составила 51,354 миллиарда рублей, тогда как в том же периоде прошлого года прибыль составила 65,729 миллиарда.При этом по итогам третьего квартала года чистая прибыль выросла на 9,8% в годовом выражении и составила 25,6 миллиарда рублей.Выручка группы увеличилась по итогам января-сентября (3,8 триллиона рублей) и по итогам третьего квартала на 11,4% и 13% соответственно.Скорректированная EBITDA группы за первые три квартала выросла на 12,1%, до 367,4 миллиарда рублей, а рентабельность по ней составила 9,7%.На 30 сентября управлением X5 находилась почти 31 тысяча магазинов в 75 субъектах РФ. В группу входят торговые сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик".
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4.7
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192
40
192
40
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5
4.7
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x5 retail group, бизнес
X5 Retail Group, Бизнес
10:21 29.10.2026 (обновлено: 10:40 29.10.2026)
 
Чистая прибыль X5 по МСФО за январь-сентябрь снизилась на 22%,

Чистая прибыль X5 по МСФО за январь-сентябрь снизилась на 22%, до 51,35 миллиарда рублей

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы X5 по МСФО по итогам трех первых кварталов года снизилась на 21,9% в годовом выражении, до 51,4 миллиарда рублей, сообщила компания.
Так, согласно отчетным данным, чистая прибыль группы составила 51,354 миллиарда рублей, тогда как в том же периоде прошлого года прибыль составила 65,729 миллиарда.
При этом по итогам третьего квартала года чистая прибыль выросла на 9,8% в годовом выражении и составила 25,6 миллиарда рублей.
Выручка группы увеличилась по итогам января-сентября (3,8 триллиона рублей) и по итогам третьего квартала на 11,4% и 13% соответственно.
Скорректированная EBITDA группы за первые три квартала выросла на 12,1%, до 367,4 миллиарда рублей, а рентабельность по ней составила 9,7%.
На 30 сентября управлением X5 находилась почти 31 тысяча магазинов в 75 субъектах РФ. В группу входят торговые сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик".
 
X5 Retail GroupБизнес
 
 
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