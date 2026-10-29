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Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" по МСФО выросла на 2%
Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" по МСФО выросла на 2% - 29.10.2026, ПРАЙМ
Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" по МСФО выросла на 2%
Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" по МСФО за прошлый квартал выросла на 2%, до 46 миллиардов рублей, рассказали в компании. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T09:16+0300
2026-10-29T09:16+0300
2026-10-29T09:16+0300
бизнес
россия
яндекс
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" по МСФО за прошлый квартал выросла на 2%, до 46 миллиардов рублей, рассказали в компании. "Скорректированная чистая прибыль за третий квартал выросла на 2%, до 46 миллиардов рублей. За девять месяцев – 128 миллиардов рублей (рост на 46%)", - говорится в сообщении. Отмечается также, что выручка за третий квартал выросла на 12%, составив 411 миллиардов рублей, рост скорректированной EBITDA также составил 12%, до 88 миллиардов рублей, а рентабельность по этому показателю составила 21,4%.
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бизнес, россия, яндекс
Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" по МСФО выросла на 2%
Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" по МСФО в III квартале выросла на 2%
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" по МСФО за прошлый квартал выросла на 2%, до 46 миллиардов рублей, рассказали в компании.
"Скорректированная чистая прибыль за третий квартал выросла на 2%, до 46 миллиардов рублей. За девять месяцев – 128 миллиардов рублей (рост на 46%)", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что выручка за третий квартал выросла на 12%, составив 411 миллиардов рублей, рост скорректированной EBITDA также составил 12%, до 88 миллиардов рублей, а рентабельность по этому показателю составила 21,4%.