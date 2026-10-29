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Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,2 рубля

Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,2 рубля - 29.10.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,2 рубля

Курс юаня по итогам торгов четверга увеличился до 12,2 рубля, следует из данных Московской биржи. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T19:09+0300

2026-10-29T19:09+0300

2026-10-29T19:09+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов четверга увеличился до 12,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 17 копеек, закрыв торги на отметке 12,2 рубля.

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рынок, юань, рубль, валюта, торги