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Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,2 рубля
Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,2 рубля - 29.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,2 рубля
Курс юаня по итогам торгов четверга увеличился до 12,2 рубля, следует из данных Московской биржи. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T19:09+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов четверга увеличился до 12,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 17 копеек, закрыв торги на отметке 12,2 рубля.
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рынок, юань, рубль, валюта, торги
Рынок, юань, рубль, валюта, Торги
Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,2 рубля
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов четверга вырос на 17 копеек, до 12,2 рубля