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В Забайкалье ограничили движение большегрузов из-за снега

В Забайкалье ограничили движение большегрузов из-за снега - 29.10.2026, ПРАЙМ

В Забайкалье ограничили движение большегрузов из-за снега

Движение большегрузных автомобилей и автобусов ограничили на участке федеральной трассы Чита - Хабаровск в Забайкальском крае из-за снега, сообщает... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T13:29+0300

2026-10-29T13:29+0300

2026-10-29T13:29+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 29 окт - ПРАЙМ. Движение большегрузных автомобилей и автобусов ограничили на участке федеральной трассы Чита - Хабаровск в Забайкальском крае из-за снега, сообщает Госавтоинспекция региона. "В связи с выпадением осадков в виде снега на федеральной автодороге Р-297 Чита - Хабаровск с 306-го по 586-й километр в Могочинском и Чернышевском районах ограничено движение для большегрузных, маршрутных транспортных средств и автобусов", - говорится в сообщении. По данным ГАИ, снег также выпал и в районах, где проходят федеральные трассы Р+258 "Байкал" и А-350 Чита - Забайкальск. Наряды ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения.

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