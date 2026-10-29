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В Забайкалье ограничили движение большегрузов из-за снега
В Забайкалье ограничили движение большегрузов из-за снега - 29.10.2026, ПРАЙМ
В Забайкалье ограничили движение большегрузов из-за снега
Движение большегрузных автомобилей и автобусов ограничили на участке федеральной трассы Чита - Хабаровск в Забайкальском крае из-за снега, сообщает... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T13:29+0300
2026-10-29T13:29+0300
2026-10-29T13:29+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 29 окт - ПРАЙМ. Движение большегрузных автомобилей и автобусов ограничили на участке федеральной трассы Чита - Хабаровск в Забайкальском крае из-за снега, сообщает Госавтоинспекция региона.
"В связи с выпадением осадков в виде снега на федеральной автодороге Р-297 Чита - Хабаровск с 306-го по 586-й километр в Могочинском и Чернышевском районах ограничено движение для большегрузных, маршрутных транспортных средств и автобусов", - говорится в сообщении.
По данным ГАИ, снег также выпал и в районах, где проходят федеральные трассы Р+258 "Байкал" и А-350 Чита - Забайкальск. Наряды ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения.
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Бизнес, РОССИЯ, ЧИТА, Хабаровск
В Забайкалье ограничили движение большегрузов из-за снега
На трассе Чита - Хабаровск ограничили движение большегрузов из-за снега
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт - ПРАЙМ. Движение большегрузных автомобилей и автобусов ограничили на участке федеральной трассы Чита - Хабаровск в Забайкальском крае из-за снега, сообщает Госавтоинспекция региона.
"В связи с выпадением осадков в виде снега на федеральной автодороге Р-297 Чита - Хабаровск с 306-го по 586-й километр в Могочинском и Чернышевском районах ограничено движение для большегрузных, маршрутных транспортных средств и автобусов", - говорится в сообщении.
По данным ГАИ, снег также выпал и в районах, где проходят федеральные трассы Р+258 "Байкал" и А-350 Чита - Забайкальск. Наряды ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения.