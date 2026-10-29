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В Забайкалье восстановили движение большегрузов на трассе "Амур"
В Забайкалье восстановили движение большегрузов на трассе "Амур" - 29.10.2026, ПРАЙМ
В Забайкалье восстановили движение большегрузов на трассе "Амур"
Движение большегрузных автомобилей и автобусов, ранее ограниченное из-за снега на участке федеральной трассы "Амур" в Забайкальском крае, восстановлено,... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T17:45+0300
2026-10-29T17:45+0300
2026-10-29T17:45+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 29 окт - ПРАЙМ. Движение большегрузных автомобилей и автобусов, ранее ограниченное из-за снега на участке федеральной трассы "Амур" в Забайкальском крае, восстановлено, сообщило правительство региона.
Ранее краевая Госавтоинспекция сообщала об ограничении движения большегрузов и автобусов на участке с 306-го по 586-й километр федеральной автодороги Р-297 Чита - Хабаровск из-за снега в Могочинском и Чернышевском районах Забайкалья.
"Ограничение на движение снято на участке км 309 – км 586 федеральной дороги Р-297 "Амур" Чита – Хабаровск в Чернышевском и Могочинском округах", - говорится в сообщении.
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В Забайкалье восстановили движение большегрузов на трассе "Амур"
В Забайкалье восстановили движение большегрузов и автобусов на участке трассы "Амур"
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт - ПРАЙМ. Движение большегрузных автомобилей и автобусов, ранее ограниченное из-за снега на участке федеральной трассы "Амур" в Забайкальском крае, восстановлено, сообщило правительство региона.
Ранее краевая Госавтоинспекция сообщала об ограничении движения большегрузов и автобусов на участке с 306-го по 586-й километр федеральной автодороги Р-297 Чита - Хабаровск из-за снега в Могочинском и Чернышевском районах Забайкалья.
"Ограничение на движение снято на участке км 309 – км 586 федеральной дороги Р-297 "Амур" Чита – Хабаровск в Чернышевском и Могочинском округах", - говорится в сообщении.