https://1prime.ru/20261029/zabajkale-874773311.html

В Забайкалье восстановили движение большегрузов на трассе "Амур"

В Забайкалье восстановили движение большегрузов на трассе "Амур" - 29.10.2026, ПРАЙМ

В Забайкалье восстановили движение большегрузов на трассе "Амур"

Движение большегрузных автомобилей и автобусов, ранее ограниченное из-за снега на участке федеральной трассы "Амур" в Забайкальском крае, восстановлено,... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T17:45+0300

2026-10-29T17:45+0300

2026-10-29T17:45+0300

бизнес

россия

чита

хабаровск

забайкалье

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874773311.jpg?1793285151

ВЛАДИВОСТОК, 29 окт - ПРАЙМ. Движение большегрузных автомобилей и автобусов, ранее ограниченное из-за снега на участке федеральной трассы "Амур" в Забайкальском крае, восстановлено, сообщило правительство региона. Ранее краевая Госавтоинспекция сообщала об ограничении движения большегрузов и автобусов на участке с 306-го по 586-й километр федеральной автодороги Р-297 Чита - Хабаровск из-за снега в Могочинском и Чернышевском районах Забайкалья. "Ограничение на движение снято на участке км 309 – км 586 федеральной дороги Р-297 "Амур" Чита – Хабаровск в Чернышевском и Могочинском округах", - говорится в сообщении.

чита

хабаровск

забайкалье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, чита, хабаровск, забайкалье