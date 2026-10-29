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Названа отрасль с самыми высокими зарплатами в России
Названа отрасль с самыми высокими зарплатами в России - 29.10.2026, ПРАЙМ
Названа отрасль с самыми высокими зарплатами в России
Самую высокую среднюю зарплату в августе зафиксировали в отрасли добычи нефти и природного газа, работники получали в среднем 225 634 рубля, свидетельствуют... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T09:35+0300
2026-10-29T09:35+0300
2026-10-29T09:35+0300
зарплата
россия
росстат
работа
общество
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Самую высокую среднюю зарплату в августе зафиксировали в отрасли добычи нефти и природного газа, работники получали в среднем 225 634 рубля, свидетельствуют данные Росстата, которые изучило РИА Новости. Больше 200 тысяч рублей в месяц зарабатывали также в финансовой и страховой сфере - там средний заработок достиг 212 968 рублей. Близко к этой отметке поднялись добыча металлических руд - 192 115 рублей - и IT-сектор - 189 624 рубля. Наиболее скромные выплаты по-прежнему приходятся на образование - 46 130 рублей, а также производство одежды - 59 321 рубль.
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зарплата, россия, росстат, работа, общество
зарплата, РОССИЯ, Росстат, РАБОТА, Общество
Названа отрасль с самыми высокими зарплатами в России
Росстат: самые высокие зарплаты в России зафиксировали у работников нефтегазовой отрасли
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Самую высокую среднюю зарплату в августе зафиксировали в отрасли добычи нефти и природного газа, работники получали в среднем 225 634 рубля, свидетельствуют данные Росстата, которые изучило РИА Новости.
Больше 200 тысяч рублей в месяц зарабатывали также в финансовой и страховой сфере - там средний заработок достиг 212 968 рублей. Близко к этой отметке поднялись добыча металлических руд - 192 115 рублей - и IT-сектор - 189 624 рубля.
Наиболее скромные выплаты по-прежнему приходятся на образование - 46 130 рублей, а также производство одежды - 59 321 рубль.