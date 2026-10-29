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Названа отрасль с самыми высокими зарплатами в России

Названа отрасль с самыми высокими зарплатами в России - 29.10.2026, ПРАЙМ

Названа отрасль с самыми высокими зарплатами в России

Самую высокую среднюю зарплату в августе зафиксировали в отрасли добычи нефти и природного газа, работники получали в среднем 225 634 рубля, свидетельствуют... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T09:35+0300

2026-10-29T09:35+0300

2026-10-29T09:35+0300

зарплата

россия

росстат

работа

общество

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Самую высокую среднюю зарплату в августе зафиксировали в отрасли добычи нефти и природного газа, работники получали в среднем 225 634 рубля, свидетельствуют данные Росстата, которые изучило РИА Новости. Больше 200 тысяч рублей в месяц зарабатывали также в финансовой и страховой сфере - там средний заработок достиг 212 968 рублей. Близко к этой отметке поднялись добыча металлических руд - 192 115 рублей - и IT-сектор - 189 624 рубля. Наиболее скромные выплаты по-прежнему приходятся на образование - 46 130 рублей, а также производство одежды - 59 321 рубль.

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2026

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зарплата, россия, росстат, работа, общество