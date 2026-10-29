Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москвич получил почти 120 тысяч нежелательных звонков за девять месяцев - 29.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261029/zaschitnik-874734037.html
Москвич получил почти 120 тысяч нежелательных звонков за девять месяцев
Москвич получил почти 120 тысяч нежелательных звонков за девять месяцев - 29.10.2026, ПРАЙМ
Москвич получил почти 120 тысяч нежелательных звонков за девять месяцев
Житель Москвы получил почти 120 тысяч нежелательных звонков с января по сентябрь 2026 года, рассказали РИА Новости в "МТС Защитнике". | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T07:45+0300
2026-10-29T08:15+0300
россия
общество
москва
краснодар
санкт-петербург
мтс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874734037.jpg?1793250910
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Житель Москвы получил почти 120 тысяч нежелательных звонков с января по сентябрь 2026 года, рассказали РИА Новости в "МТС Защитнике". "Эксперты проанализировали, кому чаще всего поступали нежелательные звонки в регионах России в период с января по сентябрь 2026 года. Абсолютным рекордсменом стал житель Москвы - ему поступило почти 120 тысяч нежелательных вызовов", - говорится в сообщении компании. Большинство нежелательных звонков традиционно пришлось на крупные города. Чаще всего мошенники звонили жителям Москвы, затем следуют Краснодар, Санкт-Петербург, Новосибирск и Уфа. Так, в этих городах злоумышленники чаще всего предпочитали классические схемы обмана: звонки от имени пенсионных и социальных служб, государственных органов, а также вызовы под видом курьеров почтовых служб и маркетплейсов. Отдельно аналитики изучили долю особо опасных многоступенчатых схем, когда мошенники звонят несколько раз, чтобы вызвать чувство большего доверия у потенциальных жертв. Самая высокая доля таких схем от общего числа зафиксирована в Краснодаре и Санкт-Петербурге, а также в Москве. Для того, чтобы не стать жертвой многоступенчатой схемы, эксперты сервиса рекомендуют внимательно относиться к любым телефонным разговорам. "Важно помнить, что мошенники почти всегда торопят собеседника и создают ощущение срочности - поэтому первое, что стоит сделать, это взять паузу и не принимать решений в моменте. Не сообщайте коды из смс, данные банковских карт и пароли в разговоре по телефону", - добавили эксперты.
москва
краснодар
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , москва, краснодар, санкт-петербург, мтс
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, КРАСНОДАР, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МТС
07:45 29.10.2026 (обновлено: 08:15 29.10.2026)
 
Москвич получил почти 120 тысяч нежелательных звонков за девять месяцев

"МТС Защитник": москвич получил почти 120 тысяч нежелательных звонков за девять месяцев

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Житель Москвы получил почти 120 тысяч нежелательных звонков с января по сентябрь 2026 года, рассказали РИА Новости в "МТС Защитнике".
"Эксперты проанализировали, кому чаще всего поступали нежелательные звонки в регионах России в период с января по сентябрь 2026 года. Абсолютным рекордсменом стал житель Москвы - ему поступило почти 120 тысяч нежелательных вызовов", - говорится в сообщении компании.
Большинство нежелательных звонков традиционно пришлось на крупные города. Чаще всего мошенники звонили жителям Москвы, затем следуют Краснодар, Санкт-Петербург, Новосибирск и Уфа.
Так, в этих городах злоумышленники чаще всего предпочитали классические схемы обмана: звонки от имени пенсионных и социальных служб, государственных органов, а также вызовы под видом курьеров почтовых служб и маркетплейсов.
Отдельно аналитики изучили долю особо опасных многоступенчатых схем, когда мошенники звонят несколько раз, чтобы вызвать чувство большего доверия у потенциальных жертв. Самая высокая доля таких схем от общего числа зафиксирована в Краснодаре и Санкт-Петербурге, а также в Москве.
Для того, чтобы не стать жертвой многоступенчатой схемы, эксперты сервиса рекомендуют внимательно относиться к любым телефонным разговорам.
"Важно помнить, что мошенники почти всегда торопят собеседника и создают ощущение срочности - поэтому первое, что стоит сделать, это взять паузу и не принимать решений в моменте. Не сообщайте коды из смс, данные банковских карт и пароли в разговоре по телефону", - добавили эксперты.
 
РОССИЯОбществоМОСКВАКРАСНОДАРСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала