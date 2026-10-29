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Москвич получил почти 120 тысяч нежелательных звонков за девять месяцев
Москвич получил почти 120 тысяч нежелательных звонков за девять месяцев - 29.10.2026, ПРАЙМ
Москвич получил почти 120 тысяч нежелательных звонков за девять месяцев
Житель Москвы получил почти 120 тысяч нежелательных звонков с января по сентябрь 2026 года, рассказали РИА Новости в "МТС Защитнике". | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T07:45+0300
2026-10-29T07:45+0300
2026-10-29T08:15+0300
россия
общество
москва
краснодар
санкт-петербург
мтс
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Житель Москвы получил почти 120 тысяч нежелательных звонков с января по сентябрь 2026 года, рассказали РИА Новости в "МТС Защитнике". "Эксперты проанализировали, кому чаще всего поступали нежелательные звонки в регионах России в период с января по сентябрь 2026 года. Абсолютным рекордсменом стал житель Москвы - ему поступило почти 120 тысяч нежелательных вызовов", - говорится в сообщении компании. Большинство нежелательных звонков традиционно пришлось на крупные города. Чаще всего мошенники звонили жителям Москвы, затем следуют Краснодар, Санкт-Петербург, Новосибирск и Уфа. Так, в этих городах злоумышленники чаще всего предпочитали классические схемы обмана: звонки от имени пенсионных и социальных служб, государственных органов, а также вызовы под видом курьеров почтовых служб и маркетплейсов. Отдельно аналитики изучили долю особо опасных многоступенчатых схем, когда мошенники звонят несколько раз, чтобы вызвать чувство большего доверия у потенциальных жертв. Самая высокая доля таких схем от общего числа зафиксирована в Краснодаре и Санкт-Петербурге, а также в Москве. Для того, чтобы не стать жертвой многоступенчатой схемы, эксперты сервиса рекомендуют внимательно относиться к любым телефонным разговорам. "Важно помнить, что мошенники почти всегда торопят собеседника и создают ощущение срочности - поэтому первое, что стоит сделать, это взять паузу и не принимать решений в моменте. Не сообщайте коды из смс, данные банковских карт и пароли в разговоре по телефону", - добавили эксперты.
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россия, общество , москва, краснодар, санкт-петербург, мтс
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, КРАСНОДАР, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МТС
Москвич получил почти 120 тысяч нежелательных звонков за девять месяцев
"МТС Защитник": москвич получил почти 120 тысяч нежелательных звонков за девять месяцев
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Житель Москвы получил почти 120 тысяч нежелательных звонков с января по сентябрь 2026 года, рассказали РИА Новости в "МТС Защитнике".
"Эксперты проанализировали, кому чаще всего поступали нежелательные звонки в регионах России в период с января по сентябрь 2026 года. Абсолютным рекордсменом стал житель Москвы - ему поступило почти 120 тысяч нежелательных вызовов", - говорится в сообщении компании.
Большинство нежелательных звонков традиционно пришлось на крупные города. Чаще всего мошенники звонили жителям Москвы, затем следуют Краснодар, Санкт-Петербург, Новосибирск и Уфа.
Так, в этих городах злоумышленники чаще всего предпочитали классические схемы обмана: звонки от имени пенсионных и социальных служб, государственных органов, а также вызовы под видом курьеров почтовых служб и маркетплейсов.
Отдельно аналитики изучили долю особо опасных многоступенчатых схем, когда мошенники звонят несколько раз, чтобы вызвать чувство большего доверия у потенциальных жертв. Самая высокая доля таких схем от общего числа зафиксирована в Краснодаре и Санкт-Петербурге, а также в Москве.
Для того, чтобы не стать жертвой многоступенчатой схемы, эксперты сервиса рекомендуют внимательно относиться к любым телефонным разговорам.
"Важно помнить, что мошенники почти всегда торопят собеседника и создают ощущение срочности - поэтому первое, что стоит сделать, это взять паузу и не принимать решений в моменте. Не сообщайте коды из смс, данные банковских карт и пароли в разговоре по телефону", - добавили эксперты.