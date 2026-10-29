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Зеленский дал интервью шарлатанскому подкасту, пишет i Paper

Зеленский дал интервью шарлатанскому подкасту, пишет i Paper - 29.10.2026, ПРАЙМ

Зеленский дал интервью шарлатанскому подкасту, пишет i Paper

Подкаст The Diary of a CEO, опубликовавший интервью с Владимиром Зеленским, славится намеренным распространением дезинформации, пишет ИноСМИ со ссылкой на The i | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T12:40+0300

2026-10-29T12:40+0300

2026-10-29T12:48+0300

общество

брюссель

владимир зеленский

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bbc studios

технологии

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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Подкаст The Diary of a CEO, опубликовавший интервью с Владимиром Зеленским, славится намеренным распространением дезинформации, пишет ИноСМИ со ссылкой на The i Paper.Как отмечает издание, интервью готовилось семь месяцев, беседу провели с глазу на глаз в Брюсселе при содействии двух переводчиков, и продлилась она почти два часа. С дозволения украинского президента с помощью искусственного интеллекта изготовили англоязычную версию его ответов, а затем подали их "в убедительном подобии его голоса". При этом, по данным BBC World Service, расследование которой около двух лет назад выявило в подкасте 15 выпусков о здоровье с дезинформацией, включая опровергнутые антивакцинные теории, шоу лишь активнее стало приглашать "шарлатанов и чудаков"."Почему Зеленский выбрал именно The Diary of a CEO… чтобы излить душу и пролить свет на тот кошмар, что выносят украинцы? Ответ, конечно же, — охват", — подчеркивает автор.По сведениям Forbes, подкаст приносит ведущему Стивену Бартлетту около 45 миллионов фунтов стерлингов в год, а транслируется он на 25 языках. "Можно предположить, что его помощники прекрасно знали, что делают, и выбрали прагматизм. Зеленскому пришлось привыкнуть водить знакомство со всякого рода влиятельными фигурами, чтобы продвигать интересы Украины", — отмечает издание. При этом автор указывает, что Бартлетт не стал "копаться в более щекотливых сторонах правления Зеленского" — например, в коррупционном скандале с отставкой министров энергетики и юстиции или в обвинениях в расправе над политическими противниками. "Таковы уж риски того, что подкастами заправляют бизнес-лидеры, а не журналисты", — резюмирует iPaper.

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общество , брюссель, владимир зеленский, forbes, bbc studios, технологии