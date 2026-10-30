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"Аэрофлот" и "Россия" предупредили о переносе и отмене части рейсов

"Аэрофлот" и "Россия" предупредили о переносе и отмене части рейсов - 30.10.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" и "Россия" предупредили о переносе и отмене части рейсов

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" предупредили о переносе и отмене части рейсов в связи с ограничениями на использование московского воздушного пространства,... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T01:42+0300

2026-10-30T01:42+0300

2026-10-30T01:42+0300

бизнес

аэрофлот

росавиация

аэропорт шереметьево

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" предупредили о переносе и отмене части рейсов в связи с ограничениями на использование московского воздушного пространства, некоторые направлены на запасные аэродромы, сообщают пресс-службы компании. Росавиация ранее сообщала, что временные ограничения введены в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский". "В связи с действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах московского авиационного узла 29 октября "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Часть рейсов направлена на запасные аэродромы", - говорится в сообщении пресс-службы в канале на платформе "Макс". Отмечается, что перелет рейсов будет осуществлен после снятия ограничений, возможен дополнительный перенос времени вылета с запасных аэродромов в случае необходимости предоставления отдыха экипажу. В компании призвали пассажиров перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте, а в случае отмены рейса - не приезжать в аэропорт. "Наземные службы и представительства авиакомпании работают в усиленном режиме. На время ожидания вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ", - добавили в пресс-службе. "В связи с действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах московского авиационного узла 29 октября авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении пресс-службы в канале на платформе "Макс".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, аэрофлот, росавиация, аэропорт шереметьево