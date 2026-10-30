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Петербургский аэропорт "Пулково" принял на запасной аэродром 27 рейсов

Петербургский аэропорт "Пулково" принял на запасной аэродром 27 рейсов - 30.10.2026, ПРАЙМ

Петербургский аэропорт "Пулково" принял на запасной аэродром 27 рейсов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" в качестве запасного аэродрома принял 27 рейсов, направлявшихся в Москву, сообщила... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T07:52+0300

2026-10-30T07:52+0300

2026-10-30T07:52+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" в качестве запасного аэродрома принял 27 рейсов, направлявшихся в Москву, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). "В связи с ограничениями воздушного пространства в аэропортах Москвы "Пулково" принял на запасной аэродром 27 бортов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в связи с продолжительным ожиданием возможности вылета пассажиры 20 перенаправленных рейсов по решению авиакомпаний были высажены в терминале и отправлены в Москву альтернативными путями.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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