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Петербургский аэропорт "Пулково" принял на запасной аэродром 27 рейсов
Петербургский аэропорт "Пулково" принял на запасной аэродром 27 рейсов - 30.10.2026, ПРАЙМ
Петербургский аэропорт "Пулково" принял на запасной аэродром 27 рейсов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" в качестве запасного аэродрома принял 27 рейсов, направлявшихся в Москву, сообщила... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T07:52+0300
2026-10-30T07:52+0300
2026-10-30T07:52+0300
бизнес
россия
москва
аэропорт пулково
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" в качестве запасного аэродрома принял 27 рейсов, направлявшихся в Москву, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).
"В связи с ограничениями воздушного пространства в аэропортах Москвы "Пулково" принял на запасной аэродром 27 бортов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с продолжительным ожиданием возможности вылета пассажиры 20 перенаправленных рейсов по решению авиакомпаний были высажены в терминале и отправлены в Москву альтернативными путями.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, аэропорт Пулково
Петербургский аэропорт "Пулково" принял на запасной аэродром 27 рейсов
Петербургский аэропорт "Пулково" принял 27 рейсов, направлявшихся в Москву
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" в качестве запасного аэродрома принял 27 рейсов, направлявшихся в Москву, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).
"В связи с ограничениями воздушного пространства в аэропортах Москвы "Пулково" принял на запасной аэродром 27 бортов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с продолжительным ожиданием возможности вылета пассажиры 20 перенаправленных рейсов по решению авиакомпаний были высажены в терминале и отправлены в Москву альтернативными путями.