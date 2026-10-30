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Нижегородский аэропорт принял 30 рейсов, летевших в Москву

Нижегородский аэропорт принял 30 рейсов, летевших в Москву - 30.10.2026, ПРАЙМ

Нижегородский аэропорт принял 30 рейсов, летевших в Москву

Аэропорт Нижнего Новгорода принял 30 рейсов, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за введенных временных ограничений на прием и выпуск воздушных... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T09:57+0300

2026-10-30T09:57+0300

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Нижнего Новгорода принял 30 рейсов, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за введенных временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах, сообщила пресс-служба воздушной гавани. "В связи с продолжавшимися всю ночь ограничениями на полеты в аэропортах Москвы аэропорт Чкалов принял в качестве запасного 30 рейсов, следовавших в столицу", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта. Как уточнили в пресс-службе, для обеспечения обслуживания всех бортов в аэропорту был создан оперативный штаб, в который вошли руководители служб авиагавани, представители авиакомпаний и топливозаправочных служб, а также привлечен дополнительный персонал. "По решению экипажей пассажиры находятся в здании терминала, ожидая вылеты. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, а в зонах ожидания терминала оперативно разместили дополнительные мягкие места для сидения и кулеры с питьевой водой, предоставляются напитки и питание", - отметили в аэропорту.

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бизнес, москва, нижний новгород